Josimar considera a Daniela Darcourt como la mejor salsera del Perú: “Me gusta su estilo”

El artista peruano Josimar Fidel participó en el programa “En boca de todos”, y no dudó es responder algunas de las preguntas tanto de su vida personal como laboral. No obstante, lo que llamó la atención fue su respuesta sobre quien le parece la mejor salsera de nuestro país.

“¿Quién es la mejor cantante femenina de salsa? ¿Daniela Darcourt o Yahaira Plasencia?”, le preguntó el conductor Ricardo Rondón.

El también salsero manifestó que Darcourt le parece una artista más completa, sin disminuir el talento de sus compañeras. “Daniela Darcourt, es su estilo por el que me gusta, como bailarina también, porque es bailarina profesional. No estoy desmereciendo el canto o trabajo de otras chicas, compatriotas mías, pero me gusta más el estilo de Daniela, también está Amy Gutiérrez”, expresó el intérprete de ‘El aventurero’.

Asimismo, el artista afirmó que para este 2021 tiene muchos proyectos, así como también planes personales al lado de su pareja, María Fe Saldaña.

“Nadie sabe lo que puede venir el próximo año, pero lo que venga, que sea con la bendición de Dios, porque uno de los errores aprende”, expresó.

Daniela Darcourt canta junto al esposo de Magaly Medina

Se lo tenían bien guardado. Daniela Darcourt y el esposo de la periodista, Alfredo Zambrano hace unos días grabaron un video donde interpretaron el tema “Probablemente”.

Como se sabe, el notario gusta de la música y en más de una ocasión ha demostrado su potente voz en alguna reunión, entre otros eventos. Pero, todo indica que esta colaboración no será la única.