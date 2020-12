Alondra García Miró celebra su cumpleaños 29 junto a su familia

La modelo Alondra García Miró celebró su cumpleaños número 29 en el Perú al lado de sus familiares. A través de su cuenta de Instagram expresó que está en Lima por trabajo pues tenía que hacer una campaña publicitaria.

El viernes 18, Alondra festejó su onomástico lejos de su pareja Paolo Guerrero, quien sigue trabajando en Brasil.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality compartió el momento cuando llegó a la casa de su abuela, y a pesar de estar cansada del viaje, pudo soplar su velita de cumpleaños. Después confirmó que se iría a dormir, pues tenía una sesión de fotos el día siguiente temprano.

“Quiero agradecer a todos la bendición que ha sido este fin de semana. He leído todos sus mensajes y me siento tan feliz de que una colección a la que le he puesto tanto de mí, es haya gustado tanto”, mencionó la artista con una foto de ella sonriendo.

Alondra García Miró habla del accidente que le dejó una profunda cicatriz

Alondra García Miró les dijo a sus seguidores sobre el complicado momento que pasó cuando tuvo solo siete años, pues fue atacada por un perro, producto de ello, la artista tiene una profunda cicatriz en su cara.

“Cuando tenía 7 años mi perro me mordió la cara. Fue un accidente bastante fuerte. Me tuvieron que llevar de emergencia a la clínica para que me operen. Me operaron la nariz, que fue un corte bastante grande y en el lacrimal también. A los siete años no pensaba si me quedaría una cicatriz. Mi abuelita estaba erre con erre que me tenía que operar un cirujano plástico para arreglarme la cicatriz…”, dijo.