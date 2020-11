Alondra revela que desea casarse y la cantidad de hijos que quiere tener

Alondra García Miró confesó en su cuenta de Instagram que desea tener dos hijos y que sí quiere llegar de blanco al altar.

La pareja del futbolista peruano Paolo Guerrero realizó la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en su red social, en donde diferentes usuarios y usuarias le consultaron acerca de su vida amorosa. Como sabemos, sus seguidores están a la expectativa del futuro matrimonio entre el deportista y la actriz.

Alondra García Miró no grabará una segunda temporada de ‘Te Volveré a encontrar’

La artista también contestó preguntas sobre su trabajo como actriz y su participación en la telenovela ‘Te Volveré a encontrar’. García Miró dejó en claro que no habrá una segunda temporada.

“Creo que no (habrá segunda temporada). Creo que Miguel (Zuloaga, productor general de ProTV) dijo que cuando hacia novelas, como en este caso que tuvo 120 capítulos, no hace segunda temporada, pero lo que podría hacer en un spin off, que es como que agarra un personaje (de la novela) y hace lo qué pasó con Nanita, Lucy u otros personajes. Ahora tiene otros proyectos”, mencionó.

Alondra también detalló que siguen pensando en abrir su canal de Youtube, publicando un video por semana, pero necesita más tiempo para el proyecto.

“Vamos a organizarnos bien… Sería increíble poder compartirles más cosas, no solo por Instagram”, dijo la modelo.