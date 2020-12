Reinaldo Dos Santos sobre Flavia y Patricio: “Yo dije que iban a terminar”

Desde hace unas semanas se empezó a hablar de una supuesta separación entre Patricio Parodi y Flavia Laos. Y es que, la joven pareja está disfrutando de una misteriosa separación que ha despertado las sospechas y que han evidenciado cada uno en sus cuentas de Instagram, haciendo que sus seguidores se pregunten, ¿qué está pasando entre ellos?

Como se recuerda, en su momento Patricio Parodi discutió con Reinaldo Dos Santos, ya que este afirmaba que su relación con la actriz Flavia Laos no iba ser duradera y que pronto se vería una separación definitiva.

Reinaldo Dos Santos contó las razones del distanciamiento de Flavia y Patricio

Ante esto, el programa En boca de todos realizó un enlace desde Miami, donde se encuentra el popular vidente de América y no solo reafirmó lo que comentó en el pasado, sino que dio más detalles sobre lo estaría sucediendo entre los jóvenes influencers. “Yo vengo diciendo, ya como año y medio, que esta pareja va a separarse”, dijo.

“Yo vengo diciendo eso hace mucho tiempo, no es de ahora. Inclusive, tuvimos una discusión con el ‘Pato’ Parodi y le dije que eso iba a pasar. Esta relación se va a terminar, todavía no ha terminado, el día de hoy no ha terminado. Yo creo que ni siquiera es una pelea, yo creo que es un distanciamiento, nada más, por ahora”, agregó Dos Santos.

Por su parte, el chico reality, Patricio Parodi habló sobre estas especulaciones. “Es un tema de mi vida privada que prefiero no tocar en público. Los detalles yo los doy cuando crea que es el momento. Estoy tranquilo”.