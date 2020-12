Vanessa Jerí recuerda con cariño Mil Oficios y revela quién le puso 'huequis' a su personaje

Vanessa Jerí se hizo conocida gracias a la serie “Mil Oficios”, que era protagonizada por el actor cómico Adolfo Chuiman y dirigida por Efraín Aguilar, donde interpretó a Carola una de ‘Las hermanas terremoto’.

No obstante, este personaje que le ayudó a ganar popularidad a la modelo y actriz, se le conoció más como ‘La Huequis’. La artista usó una publicación de Instagram para contar de dónde salió este apodo y quién se lo puso.

Vanessa Jerí recordó con cariño su personaje de Carola en ‘Mil Oficios’

La exconductora de TV, Vanessa Jerí recordó a través de un post de Instagram, que han transcurrido 19 años desde que debutó como actriz en la exitosa teleserie. Además, tuvo tiernas palabras para quienes fueron sus compañeros y dio a conocer que, pese a lo que muchos piensen, el trabajo de actor es bastante sacrificado.

“Wow Carola, la terremoto, la huequis... Tantos momentos imborrables al lado de grandes actores, gracias a ti aprendí a amar esta profesión. Al comienzo se me hacía difícil aprender e interpretar los guiones (porque no había estudiado actuación) y detrás de cámaras hacía mi puchero en forma de ‘protesta’... De pronto un día lo vio papá Efraín y me dijo que lo usaría para mi personaje”, indicó inicialmente.

“Adolfo me puso ‘pelo de choclo’; Lalo ‘La huequis’, ‘bebé sinclair’ jaja, y así muchas anécdotas más que pasamos en las grabaciones, giras y el circo con Adolfito (Chuiman), Mónica Torres, Magdyel Ugaz Christian Thorsen, Lucho Cáceres, César Ritter, etc”, recordó.

“La verdad que nosotros chambeamos fuerte... De lunes a viernes grabábamos y los sábados viajábamos hasta el lunes a las 6am para continuar grabando... Las giras eran al margen de la serie... Así ‚muchos tuvimos la dicha de conocer casi todo el Perú. Amo a ‘La huequis’ porque era inocente, ocurrente, divertida, era una niña grande y gracias a ella llegué a la popularidad”, finalizó en su texto.

La publicación consiguió más de 14 mil “me gusta” y superó los 250 comentarios en Instagram, donde sus seguidores le demostraron su cariño y lo mucho que recuerdan su personaje.

“Eres un icono de la TV peruana, siempre me gustó tu personaje con Lalo locura”, “La siguen pasando y está más que divertido... Muy linda e inocente tu personaje de Carola… ‘Las terremoto’”, se puede leer en algunos mensajes junto a la publicación.