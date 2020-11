Fiorella Pennano sobre Princesas: "Esta versión nos enseña a luchar siempre"

Fiorella Pennano interpreta a Blanca en la serie Princesas, basada en el cuento Blanca Nieves, de los hermanos Grimm. La joven resaltó que está muy feliz de estar en este proyecto, sobre todo porque se vio paralizada a causa de la pandemia. Sin embargo, tras tomar las medidas de seguridad pertinentes, se concretó la nueva producción de América TV.

Asimismo, señaló que esta nueva versión busca dar un mensaje más alentador, donde la única alternativa para ser feliz no es un príncipe azul.

“A mí me pareció muy atractivo que se hayan renovado las historias que nosotros conocemos. Por ejemplo, en ‘Blancanieves’, el clásico de Disney, todo gira en torno al enamoramiento de la protagonista con el príncipe. Acá tienes otra versión. La telenovela tiene cuatro protagonistas que tienen como objetivo encontrarse a ellas mismas y luchar por salir adelante”, señaló Fiorella Pennano, quien le da vida a “Blanca del Bosque”.

La actriz destacó que es una nueva versión donde se resalta a la mujer de hoy, y que "lucha por ser libre".

"Ha sido una oportunidad increíble ser Blanca, ella siempre está en un estado de vida y muerte porque la quieren matar, entonces todo el tiempo está luchando. Es difícil, sí, pero ha hecho que me involucre más con ella. De alguna forma la fuerza del personaje me ha ayudado a trabajar en mi centro y no caer. Es importante no dejarse pisar el poncho, pero sobre todo no perder las esperanzas y salir adelante. No darse por vencida y luchar siempre por ser libre", detalló la actriz.

"Hoy en día tenemos tantas situaciones complicadas que tener un ejemplo así, es súper positivo, cuando vemos a alguien como Blanca nos incentiva a salir adelante", acotó.

Por su parte, el productor general, Miguel Zuluaga, indicó que en efecto la idea de lanzar Princesas es entretener, pero también dejar un mensaje.

"Estas princesas son modernas, no son las típicas princesas sufridas. Claro que sufren pero también salen adelante y luchan por cumplir sus sueños. Blanca es una mujer aguerrida, igual pasa con Cenicienta que en algún momento se revela. Son mujeres fuertes y empoderadas", concluyó.

¿De qué trata Princesas?

Basada en recordados cuentos clásicos, la producción de PROTV presenta la historia de cuatro jóvenes que se verán enfrentadas a sus familias, la sociedad o a ellas mismas. La serie se estrena este 1 de diciembre, a través de la señal de América TV, desde las 9:30 p.m.