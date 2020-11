Ethel Pozo a Janet Barboza: "¿No te molesta no tener amigos en la tv?"

¿Qué pasó? La conductora de televisión Janet Barboza pasó un momento algo incómodo durante el programa ‘América Hoy’, pues algunos de los invitados como Isabel Acevedo y Christian Domínguez, no quisieron saludar a la artista.

Otro de los personajes de la farándula que se mostró bastante ‘frío’ con Barboza fue Yahaira Plasencia. Cabe mencionar que Janet le aclaró que no le caía bien.

“¿No te molesta no tener amigos en la televisión?”, le consultó Ethel Pozo. “Acabas de romper mi corazoncito. Sabes lo que pasa... es que muchas veces se tienen que decir las cosas como son, con respeto y siempre con prudencia, pero hay preguntas que muchos invitados no quieren contestar y alguien tiene que hacerlas”, mencionó Janet Barboza.

Es un poco incómodo en ese momento porque los invitados no la saludan, se voltean, no me gustaría estar en esa posición”, finalizó la hija de Gisela Valcárcel.

Janet Barboza indignada por joven herido en marcha: "Le han destruido la vida"

Janet Barboza no fue indiferente a la situación que pasó el Perú y habló de la complicada situación que pasó el joven John Cordero, herido por perdigón durante una de las marchas.

“Verónica, qué lamentable, qué terrible, Dios mío santo, le han destruido la vida a John Cordero, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, que tendrían que cuidarnos, que tendrían que estar apoyando a la población... Verónica, tu brazo derecho, tu sostén, el niño de tus ojos, que trabajaba para ayudarte a ti a sostener a tu padre de 84 años, hoy está postrado en una silla de ruedas", mencionó Janet a la madre de la víctima.