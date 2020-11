Raperos envían fuerte mensaje a PNP que disparó a ciudadanos en las marchas

El reconocido cantante de rap Jaze, participó en la FMS Perú y no pudo evitar hablar del accionar de la Policía Nacional durante las marchas contra Manuel Merino.

"Tiran perdigones a hombres desarmados y las cámaras apuntan hacía lado equivocado", indicó mientras los demás lo aplaudían.

“Esta es otra de manifestar el malestar. Hacen lo que quieren con el capital, se lo meten al bolsillo y no hacen nada. Esa gente del Congreso no lo siente. Su cariño a la patria es inexistente, como los estudios del anterior presidente; aunque yo no lo reconozco, aunque me den una billetera”, también se le escuchó decir al cantante.

Pero Jaze no fue el único que hizo referencias a la crisis política del Perú, pues Litzen también le envió un mensaje a Beto Ortiz y resaltó en sus rimas que los jóvenes están observando al nuevo presidente Francisco Sagasti.

“La generación de Byrans se brilla como el sol”, se le escuchó decir al rapero.

Litzen tirándole tremenda barra al cojudo de Beto Ortiz.

Nekrooos, por su parte también se manifestó en contra de la Policía:

“Defienden a la Policía gente tonta si disparan a matar como esperen que les responda”, indicó.

Nekroos nos se quedó atrás.

El rap también es una forma de protesta.

Nekroos nos se quedó atrás.

El rap también es una forma de protesta.

Durante la quinta jornada de la FMS se escucharon muchas referencias a la grave situación que enfrenta el país. Echa un vistazo a la transmisión: