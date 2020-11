Estos son los artistas peruanos nominados a los Latin Grammy 2020

¡Buenas vibras para ellos! A pesar de la pandemia del coronavirus, los Latin Grammy se realizarán este miércoles 19 de noviembre, y entre los nominados hay una lista de peruanos y peruanas que podrían obtener el galardón.

Una de las nominadas es nuestra Susana Baca, exministra de Cultura, quien está en la categoría a Mejor Álbum Folclórico por su disco llamada A Capella, el cual fue grabado en su domicilio durante la cuarentena.

Otras de las artistas que nos representará es Araceli Poma, quien ha sido nominada por Mejor Video de Formato Largo por la serie The Warrior Woman of Afro-peruvian Music, junto a otros músicos, gracias al proyecto que fundaron: Just Play Perú.

Por último, pero no menos importante, está el conjunto Afro-Peruvian Jazz Orchestra de Anibal Seminario y Lorenzo Ferrero, quienes viven en Estados Unidos. El grupo ha sido nominado por su disco debut llamado Tradiciones en la categoría Mejor Álbum de Latin Jazz.

¿Cuándo será la ceremonia de los premios Grammy?

La edición número 21 de los Latin Grammy se realizará el 19 de noviembre a las 8 de la noche en Miami y se espera que los peruanos y peruanas puedan ganar los premios a los que están nominados y así brindarle más galardones a nuestro país. La presentadora será la actriz de la película Roma Yalitza Aparicio.