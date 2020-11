Beto Ortiz no pudo salir de su casa y hace programa vía zoom

¿Qué pasó? El periodista Beto Ortiz apareció el martes 17 de noviembre en su programa, pero desde su vivienda. Y es que el comunicador no puso salir de su domicilio porque cientos de manifestantes llegaron a las afueras del edificio en donde vive.

¿Qué ocurrió con Beto Ortiz?

Durante una de las semanas más trágicas para el país, Beto Ortiz se dedicó a hacer polémicos comentarios en contra de las personas que marcharon para recuperar la democracia al Perú. Pero lo que más indignó a la población fue cuando nombró a Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Tras los indignantes comentarios hacia los jóvenes, que cientos de personas decidieron ir hasta las afueras de la casa de Beto Ortiz:

“Beto cobarde, el pueblo te repudia. Pe*** vendido. Fuera del país, Beto Ortiz”, se podía escuchar a los manifestantes.

¿Qué dijo Beto Ortiz al comenzar su programa ‘desde la clandestinidad’?

“Este un programa especial, que sale desde la clandestinidad”, dijo el comunicador al empezar su programa ‘Beto a Saber’ en Willax.

“No he podido entrar al canal, no he podido salir de mi casa, voy a hacer el programa desde la clandestinidad de un closet”, añadió.

Llama a manifestantes ‘confundidos’

Beto también siguió usando calificativos en contra de los manifestantes y ahora los llamó “fans confundidos”

“Hay una multitud de fans en la puerta de Willax y otra multitud de fans confundidos en la puerta de mi casa. Y como uno nunca sabe cómo van a reaccionar los fanáticos, se tiene que tomar ciertas precauciones”, expresó.