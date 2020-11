Sheyla Rojas se pronunció sobre ausencia de Magaly a cita de conciliación

Sheyla Rojas asistió este martes al centro de conciliación para tratar de llegar a un acuerdo con Magaly Medina. Como se recuerda, la joven acusa a la periodista de macillar su honor.

Mientras que Sheyla Rojas llegó puntual al recinto, Magaly Medina no llegó a la reunión. Ante ello, el abogado de la rubia se refirió al respecto.

Ante ello, la exchica reality prefirió no dar mayores detalles sobre el tema, sin embargo, señaló que tiene paciencia y continuará en su lucha.

"Obviamente, tengo el apoyo de mis abogados, como les dije no quiero tocar el tema, tengamos paciencia, pero si bueno les agradezco por estar aquí. No tengo nada más que aclarar", señaló.

Como se recuerda, la exintegrante de Esto es Guerra pidió un millón de dólares de indeminización por daños y perjuicios. Sheyla Rojas acusa a la periodista de haberla dañado tras difundir unos chats sobre Luis Advíncula.

¿Por qué Magaly Medina no llegó a la concilición con Sheyla Rojas?

Magaly Medina indicó que solo se preocupa por el contenido de su programa, más no de temas legales.

“Los abogados son los que me dicen si voy o no. Yo estoy muy ocupada viendo el contenido de mi programa”, señaló la periodista a Trome, quien le habría tomado la palabra a su defensa y decidió no asistir al centro de conciliación.

Mientras que en su programa ahondo más en el tema. "Parece que me han extrañado mucho en muchos lugares, pero este programa requiere mucho tiempo, mucho trabajo. He leído que dicen que he dejado plantada a Sheyla Rojas con su abogado", aseguró.