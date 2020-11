¿Qué famosos apoyan a Donald Trump y Joe Biden en las elecciones de EEUU?

En medio de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde se enfrenta Donalp Trump y Joe Bieden, diferentes figuras públicas dieron a conocer su candidato favorito en esta contienda controversial.

Por ello, Jennifer López, Jennifer Aniston, Lady Gaga, entre otros famosos compartieron su postura, tras incentivar el voto joven para generar un cambio en su país.

¿Quiénes apoyan a Joe Biden?

Una de las artistas con mayor presencia en el ámbito político durante las últimas semanas ha sido Lady Gaga, luego de haberse sumarse a la campaña de Joe Biden, con quién tiene decenas de fotografías juntos. Pues, la cantante hizo público su rechazo a Trump: "Votad contra Trump. Estas elecciones no son una cuestión superficial, sino de personas".

Beyonce Knowles, es otra de las figuras que expresó su posición a través de su cuenta de Instagram: "Juntos podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo, escribía en un post reciente, donde abogaba por un proyecto de ley para proteger el voto. Recientemente subía una foto con la mascarilla de la candidatura Biden-Harris y un mensaje sencillo: "Votad".

Jennifer López y su comprometido Alex Rodriguez, también le han dado su respaldo al candidato republicano, dejando un vídeo dirigiéndose a los votantes latinos. "Para mis compañeros Latinos, juntos somos mas poderosos... Únete a mí para hacer ruido", expresó la intérprete de origen puertorriqueño. "¡Tu voz es tu voto! ¿Cuál es tu plan de votación?".

Jennifer Aniston compartió una imagen incentivando al voto luego de haber tomado una instantánea en las urnas: "He votado por Joe Biden y Kamala Harris. He depositado mi papeleta, y lo he hecho pronto. He votado por ellos porque ahora mismo este país está más dividido que nunca. Ahora mismo, unos pocos hombres en lugares de poder están decidiendo lo que las mujeres pueden y no pueden hacer con sus cuerpos", indicó.

"Nuestro actual presidente ha decidido que el racismo no es un problema. Ha ignorado públicamente la ciencia en repetidas ocasiones, además, y demasiada gente ha perdido la vida", comentó refiriéndose a la crisis del COVID-19. "Os pido que consideréis realmente quién va a salir más perjudicado de estas elecciones si seguimos en el mismo camino que hasta ahora... vuestras hijas, la comunidad LGBTQ+, nuestros hermanos y hermanas negras, los ancianos con problemas de salud, y tus futuros hijos y nietos (que tendrán la tarea de salvar un planeta que nuestros líderes se resisten a creer que estamos destrozando)", sostuvo.

A su vez, Selena Gómez, Taylor Swift, Anne Hathaway, la mayoría de los superhéroes de Marvel, Bruce Springsteen, Meryl Streep, John Legend y su mujer, Crissy Teigen, Tom Hanks e incluso Cher: se han pronunciado en sus redes sociales y en la prensa para mostrar su apoyo por el candidato demócrata y su segunda de abordo, Kamala Harris, que aspira a la vicepresidencia de la primera potencia mundial.

Además, el actor Dwayne Johnson, más conocido como 'La Roca', mostró su postura cuando tuvo una entrevista con Biden y Harris desde su casa para charlar sobre algunos asuntos relacionados con la campaña. "Soy muy fan de todas tus películas, desde Fast and Furious hasta Jumanji", dijo Kamala Harris en el vídeo.

¿Quiénes votarían a favor de Donal Trump?

El padre de Angelina Jolie, John Voight, expresó su deseo que Trump continúe en la Casa Blanca: "El mejor presidente de los Estados Unidos desde Abraham Lincoln", hasta lo ha defendido públicamente en varias ocasiones. Trabaja como voluntario para la Casa Blanca como miembro del Consejo Administrativo del Centro John F. Kennedy para las artes escénicas, y mantiene una ideología distinta a la de su hija, que ha criticado al presidente por sus políticas de inmigración.

To my fellow Americans. Part 1. pic.twitter.com/srw4zXCRKJ — Jon Voight (@jonvoight) May 25, 2019

Stephen Baldwin, uno de los hermanos Baldwin, pertenece a un clan de votantes de Biden, pero también apoya al candidato republicano. "Cada vez más gente se está dando cuenta de lo que está pasando. El movimiento liberal demócrata se está ahogando en sus propias tonterías", dijo en un acto celebrado a favor de Trump.

Por su parte, el rapero 50 Cent comentó: "No me importa que a Trump no le gusten los negros. 62%, estás fuera de tu p**** juicio", escribía, junto a una foto de dichos datos. "Qué c*****! Votad a Trump, yo paso".