Donald Trump: “La OMS me dio la razón, la cuarentena solo mata países”

Visiblemente satisfecho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacó pecho al mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le dio la razón sobre lo perjudicial que puede ser para los países decretar cuarentenas para controlar la pandemia del coronavirus.

Trump hizo énfasis en que la OMS “acaba de admitir que tenía razón”. “Los confinamientos están matando países alrededor del mundo. La cura no puede ser peor que el problema en sí.”, agregó.

El mandatario estadounidense dio estas declaraciones en referencia a lo dicho por David Nabarro, encargado de la OMS para la COVID-19 en Europa, quien expresó que un confinamiento estricto sólo hace “que la gente pobre sea mucho más pobre”.

“El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo”, explicó el funcionario.

El debate sobre la importancia de las cuarentenas llega en un momento complicado para gran parte del mundo. Puesto que, en Europa, la segunda ola de contagios del coronavirus, ha provocado que varios países cierren las puertas de algunas de sus ciudades, como España, Francia y Reino Unido.

Donald Trump y la COVID-19

Once días después de anunciar que había contraído el coronavirus, el presidente de Estados Unidos ahora se mofa de la enfermedad.

“Lo bueno es que lo he superado. Ahora dicen que soy inmune. Me siento tan potente… Me acercaría a la audiencia y los besaría a todos. ¡Besaría a los tíos y a las mujeres guapas, a todos! ¡Les daría un enorme beso a todos!”, manifestó en un mitin masivo en Florida.