Pablo Lyle, el actor que truncó su carrera tras cometer supuesto homicidio involuntario

Una mala acción a causa de la ira hizo que en cuestión de minutos le cambiara la vida a Pablo Lyle, un actor que estaba en la cúspide de su carrera. Protagonista de telenovelas y series, el joven hoy día se encuentra esperando su juicio en Miami.

El actor de “Yankee”, serie de Netflix, es acusado de ocasionar la muerte de un hombre cubano de 62 años, identificado como Ricardo Hernández. Esto tras propinarle una golpiza que se pudo ver a través de las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió el 31 de marzo del 2019, sin embargo, a causa de la pandemia, el juicio se vio retrasado. Este se celebrará del 4 al 15 de marzo de 2021, según anunció el útimo miércoles la jueza Marlene Fernández-Karavetsos.

Mientras tanto, el artista se encuentra en arresto domiciliario, esperando el juicio y sin poder ejercer su carrera.

¿Qué pasó con Pablo Lyle?

Cuando Pablo Lyle iba camino del aeropuerto de Miami con su hijo en un carro, el cual era manejado por su cuñado Lucas Delfino, se cruzaron con el auto de Ricardo Hernández.

En el semáforo, el hombre cubano se bajó para reprocharle al conductor una mala maniobra que había hecho. Tal fue la discusión que Lyle bajó del carro y golpeó al varón, el cual se desplomó al instante.

Días más tarde, el cubano falleció en el hospital. Asimismo, se develó que la razón habría sido por "complicaciones por trauma contundente en la cabeza”. El forense del condado de Miami-Dade señaló “homicidio” como probable causa de la muerte.

¿Cuál es la defensa de Pablo Lyle?

Por su parte, el abogado del actor alegó que fue en defensa propia.

Según el acta del arresto, Lyle afirmó que Hernández alzó las manos cuando se acercó a él, por lo que su reacción se debió a que "creyó que la víctima lo iba a atacar primero".

El letrado insistió en que el actor se defendió y protegió a su familia que viajaba en el auto de lo que consideró un ataque violento, por lo que temió por su propia seguridad.

"Es una tragedia, una absoluta tragedia; pero el señor Lyle no tuvo intención de matar a nadie. No es un caso de asesinato", dijo a los medios Bruce Lehr, uno de los abogados del actor mexicano. Sin embargo, el juez le retuvo el pasaporte y no podrá regresar a México hasta que se aclare el caso.

Pablo Lyle es señalado como un individuo violento

"No hay ninguna evidencia de que vaya a desaparecer. Vive en un país vecino como México y ha colaborado en todo momento con las autoridades", dijeron los abogados de Lyle. No obstante, la Fiscalía señaló al actor como "individuo violento que golpeó brutalmente y mató a un hombre de 63 años".

Asimismo, remarcó que es un caso de "potencial delito de asesinato en segundo grado (...) y el video lo prueba. (Lyle) es sospechoso de asesinato y que salga de Miami es absurdo".

Pablo Lyle truncó su carrera de actor y hoy cumple arresto domiciliario

En un primer momento, Lyle fue puesto en libertad condicional, pagando la fianza de 5 mil doláres. Tras la muerte del hombre, el panorama cambió para el mexicano, pues fue acusado de homicidio involuntario y actualmente cumple arresto domiciliario.

¿Quién es pablo Lyle?

Pablo Lyle cumple 34 años en noviembre de este 2020, es un actor mexicano de teatro y televisión. Ha sido protagonista de La sombra del pasado1 junto a Michelle Renaud en el 2014.

Ha actuado en Mi adorable maldición, Corazón que miente, Una familia con suerte, entre otros.

Yankee, la última serie de Pablo Lyle que no tuvo publicidad tras escándalo

Yankee es una serie web estadounidense de thriller psicológico grabada en México y escrita por Diego Enrique Osorno y Alo Valenzuela. La serie sigue a Malcom Moriarty (Pablo Lyle), un agente de bienes raíces estadounidense que huye a México para proteger a su familia de delincuentes con los que trabaja traficando diamantes.

La serie se estrenó el 14 de junio de 2019 a través de Netflix sin previo aviso o publicidad, esto debido al juicio que afronta Lyle.