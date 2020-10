Mónica Sánchez a su hija: "Iremos juntas a donde haya que ir"

¡Más fuertes y unidas que nunca! La actriz de ‘De Vuelta al Barrio’ Mónica Sánchez reveló, en conversación con una peruana que radica en Alemania, que su hija Miranda de 14 años ha sido diagnosticada con cáncer.

Esta fue la razón por la que la artista se alejó de la segunda temporada de la serie de América ‘De Vuelta al Barrio’.

“Lo voy a contar con el permiso de mi hija Miranda, está transitando en quimioterapia. Tiene linfoma de Hodgkin que es curable. Estamos transitando poco más de 4 meses. Es una niña de 14 años que comprende, que lo vive con entereza, se rapó el pelo antes que se le caiga, ella tomó las riendas. Tiene peluca, pero la usa para jugar y se le ve hermosa”

“Le han dado seis quimios en principio, vamos por la cuarta, son internamientos cada 3 semanas, a partir del tercero solo son 3 días de quimio y cada semana una ambulatoria. Ha reaccionado increíblemente bien su sistema inmunológico, sus leucocitos, sus plaquetas están bien, súper estables”.

A pesar que Mónica se mostró muy fuerte, revela que no es nada sencillo afrontar la enfermedad, lo doloroso que es el cáncer y la lucha que está teniendo con su niña.

“Su lado más frágil son los dolores articulares que son fuertes, eso le ha quitado hacer algunas cosas, pero Miranda es una bendición, es como es”.

“Al ocurrir esto en cuarentena una se siente que no se pierde nada porque sus amigos no van a colegio, no hay mucha vida social, entonces por eso lado es bueno lo que ocurre. La evolución es buena, en diciembre le toca el otro test, está descartada la radioterapia, vamos a la cura pronto, la reacción está súper bien” agregó.

Mónica Sánchez le dedicó una hermosa canción a sus hijas

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Mónica Sánchez compartió una foto de ella junto a sus dos hijitas con una conmovedora canción.