Nataniel Sánchez revela foto inédita de sus inicios en la actuación

La actriz Nataniel Sánchez está trabajando en España desde hace algunos años, realizando diferentes proyectos de los que, hasta el momento, no desea dar detalles.

¿Cuál fue el reto que cumplió Nataniel Sánchez?

A pesar que la recordada ‘Fernanda’ de Al Fondo Hay Sitio está bastante lejos de su país, eso no es impedimento para que realice el reto ‘“How is started & how it’s going” (#ComoComenzoTodoReto) en Instagram con sus colegas de Perú.

Sánchez fue retada por su amiga y también actriz Gachi Rivero. El reto consiste en compartir un collage de fotos de cómo se veía hace 20 años y cómo luce actualmente. Por esta razón, Nataniel publicó una instantánea de ella en sus inicios en la actuación.

En la foto se puede ver a Nataniel Sánchez muy joven, cuando recién empezaba a actuar. Junto a la foto, la artista recuerda que hace 20 años fue que empezó su carrera de actriz.

“Wow, este reto me hizo recordar que hace 20 años empecé en este maravilloso mundo del arte. Cuántas cosas vividas, cuantas historias... Sólo puedo decir que estoy inmensamente agradecida con Dios y con la vida por permitirme seguir recorriendo este bello camino”, escribió en Instagram.

¿Nataniel Sánchez retó a alguien más?

La actriz cumplió el reto pero también quiso retar a 4 colegas, entre ellos están Erick Elera y Rossana Fernández Maldonado.

Echa un vistazo a la publicación: