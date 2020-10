Tula en su regreso a la tv: “Debo empezar a renovarme, la vida continúa”

¡Más fuerte que nunca! La conductora de televisión Tula Rodríguez retornó este lunes a la conducción del programa ‘En Boca de Todos’, después del sensible fallecimiento de su esposo Javier Carmona.

¿Cómo fue el regreso de Tula Rodríguez al programa ‘En Boca de Todos’?

Tula Rodríguez regresó a su trabajo con un enterizo de color blanco, con un semblante bastante decaído, pero con muchas ganas de volver a trabajar.

La actriz expresó que cuando ella parta, todos sus familiares sigan con sus vidas:

“Es un nuevo inicio”. “Debo empezar a renovarme, la vida continúa (...) Yo quisiera que el día que yo parta, mi hija esté feliz y sigan continuando con sus vidas. Tenemos que continuar, debo intentar no dejar de sonreír. El luto se lleva en el corazón, el dolor no se va, es imposible que se vaya tan rápido”, mencionó Rodríguez.

Tula Rodríguez se defiende tras críticas a su viaje al norte

La presentadora de ‘En Boca de Todos’ se fue de viaje, para poder estar más tranquila junto a su niña, pero hubo mucha gente que la criticó. Por esta razón, decidió contestarles:

“Hay mucha gente que me dice: ‘Tula, el luto’... El luto está en mi corazón, no se va, pero no es justo ni para Valentina, ni para mí, quedarme desgarrada llorando en una cama. Ni tampoco es justo para la familia de mi esposo, que ya bastante dolor tiene. Todos tenemos que tener un nuevo inicio, intentar a vivir sin él y ser felices porque eso es lo que él quisiera”, finalizó Tula Rodríguez.