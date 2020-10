Yiddá Eslava, tras hacerse hisopado del Covid-19: “No es agradable”

La influencer Yiddá Eslava compartió con sus seguidores de Instagram un video en donde se hace una prueba de descarte de coronavirus. La exchica reality reveló que este procedimiento se lo hacen a todas las mujeres embarazadas que van a dar a luz.

La pareja de Julián Zucchi se hizo la prueba de hisopado y compartió la experiencia:

“Sabían que a todas las embarazadas cuando están a días de dar a luz le hacen la prueba del COVID... bueno a mí me tocó hacerme el hisopado. No voy a mentir, NO ES AGRADABLE”, indicó.

Después de estos comentarios, la exintegrante de Combate añadió: “No duele, es más la sensación incómoda de la arcada Jajaja pero todo pasa”.

Echa un vistazo al video que compartió Yiddá Eslava en sus redes sociales:

Yiddá Eslava posa en bikini a dos semanas de dar a luz

Yiddá Eslava junto a Julián Zucchi no pueden más con la emoción de tener a su segundo hijito en sus brazos. Por ello, la actriz comparte en sus redes sociales las más lindas experiencias de una mujer embarazada.

Eslava también quiso compartir con sus seguidores una foto en donde posa con un diminuto bikini, en donde expresa lo linda y hermosa que se siente.

“13 kilos de más, a 2 semanas y media de dar a luz, puedo decir que me siento ¡HERMOSA!”, mencionó en Instagram.

¡Mira la fotografía que Yiddá compartió en sus redes!