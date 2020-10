Magaly Medina contó que no tendrá un hijo con su esposo Alfredo Zambrano

Magaly Medina sorprendió a sus televidentes con la aparición de Juliana Oxenford en su programa de manera online.

Ante ello, la reciente mamá le preguntó a la conductora de espectáculos si aún seguía pendiente la idea de tener un hijo con Alfredo Zambrano.

¿Por qué Magaly Medina descartó ser mamá?

La presentadora de 'Al estilo Juliana' luego de haber confesado algunos detalles inéditos sobre su maternidad, aprovechó el momento para comentarle a Medina sobre sus planes de convertirse en madre por segunda vez.

"Me encanta parir, me gusta Magaly, creo que tu hace poco dijiste que querías ser mamá", comentó Juliana Oxenford.

Magaly sin inconveniente, confesó en señal abierta que ya no tendría un menor: "Sí claro, luego estuve pensado en las amanecidas, en todo eso y francamente decidimos dejarlo ahí".

Cabe recordar, que la comunicadora en su momento expresó su deseo de tener un heredero tras la pandemia.

“Esta pandemia me ha hecho pensar a mí sobre lo mismo (tener un hijo) pese a que no tengo óvulos, me ha hecho pensar en comprar óvulos. Con mi marido estamos en eso de ‘pero vamos a volver a ir y vamos a ser papás viejos de una criatura’", sostuvo la periodista.