Jossmery Toledo y su labor humanitaria con los más necesitados durante la pandemia

Se adapta a los tiempos. Luego de ser parte de varias polémicas relacionadas a su vida privada, la modelo Jossmery Toledo ha tomado una decisión y es el de cambiar de rumbos, además de buscar ayudar a su prójimo.

Como se recuerda, la exintegrante de la Policía Nacional acudió junto a la ONG Ángeles sin Alas en el Rímac para llevar alimentos a cientos de pobladores que están padeciendo carencias debido a la crisis económica que ha acentuado más el coronavirus.

“Ayudamos por una buena causa, la gran satisfacción de ayudar a las personas que más lo necesitan”, manifestó durante el evento.

Por otro lado, la también influencer recalcó la ayuda que recibió de las personas, ya que colaboraron donando víveres a las familias más afectadas por la situación actual que vive el país.

“Quiero agradecer a todas las personas que están colaborando de todo corazón en esta noble causa. Además, me gustaría que me sigan apoyando con algunos víveres y ropa que ya no utilicen en la página de Ángeles sin Alas, todas sus donaciones serán de mucha importancia para las personas que realmente lo necesitan”, agregó la modelo.

Jossmery Toledo forma parte de una cadena solidaria

La popular ‘reina del TikTok’ hace unos días también fue parte de la Olla Común Santa Rosa de Lima en el Rímac llevando alimentos de primera necesidad a cientos de madres de familia que día a día buscan la manera de sacar adelante a sus familias.

“Gracias por el apoyo señorita Jossmery Toledo para nuestra Olla Común. Los vecinos estamos muy agradecidos”, publicó la asociación a través de Facebook.

Como recordamos Toledo contó en un programa de televisión que evalúa postular al Congreso para las elecciones de 2021, teniendo como meta el ayudar a sus excolegas de la Policía y personas que viven en extrema pobreza.

“A mí nadie me va contar nada porque he visto en carne propia la pobreza que hay en mi país cuando me desempeñaba como policía”, remarcó Jossmery.

Reina de TikTok y con buena sazón

La expolicía sorprendió con sus dotes en la cocina al momento de preparar algunos platos de comida que fueron llevados a la olla común.

“No soy una experta en la cocina, pero me defiendo. Lo importante es que los platos tienen que estar bien “taipá” (risas)”, refirió.