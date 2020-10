Danna Paola reveló su deseo de cantar con Tini Stoessel

La cantante y actriz, Danna Paola durante una entrevista para el portal ‘Infobae’ habló sobre la relación que mantiene con Tini Stoessel, expareja del intérprete colombiano, Sebastián Yatra.

Como recordamos, hace unos meses se empezó a especular sobre una supuesta enemistad entre la mexicana y Tini Stoessel, esto tras la separación entre la argentina y Yatra.

Por ello, ante la posibilidad de hacer una colaboración juntas, Danna no rechazó la idea e indicó que le gustaría trabajar con Tini, tal y como lo hizo con Sebastián.

“Me encantaría, ¿por qué no? Una de las cosas que más disfruto de estar dentro de la industria de la música es ver a todas estas mujeres maravillosas posicionándose en los charts, que es muy complicado”, aseguró.

Hasta se animó a elogia el talento de la cantante argentina y que no le parecería raro que en algún momento sus caminos se juntasen.

“Hoy en día hay muchísimos hombres liderando y millones de colaboraciones con siete, ocho chicos en una canción, ¿por qué no hacerlo entre chicas? La música no debe tener género, no hay competencia. No debe haber rivalidad entre nadie... (Tini) se me hace alguien súper talentosa, siempre lo dije”, agregó la intérprete mexicana.

Danna Paola aplaude el talento de su imitadora de Yo Soy

Danna Paola en una entrevista para un programa local no dudó en comentar el gran talento que tiene su imitado en el reality Yo soy. La mexicana elogió la performance de Andreína Montilla.

“Qué fuerte, la verdad es que me impresiona un montón, es muy heavy y agradezco mucho que esta chica lo haga porque lo ha hecho bastante bien. Me impresionó muchísimo el look, los movimientos de las manos”, indicó Danna Paola sobre la imitadora.