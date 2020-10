Juliana Oxenford dedica bello mensaje a su bebé a una semana de nacido

Juliana Oxenford vive uno de los momentos más bellos de su vida, tener a su segundo hijo en brazos. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la periodista dedicó un mensaje a Mateo, a una semana de dar a luz.

La conductora de TV cuenta todo lo que está pasando tras convertirse en madre por segunda vez.

"Hoy cumplo una semana de haber dado a luz, de dormir 3 horas por día, de dar teta a demanda y de no cambiar esta segunda maternidad por nada. No existe algo mejor que me haga sentir más plena y feliz que ser mamá. Buen inicio de semana”, escribió en Instagram.

Como se recuerda, Juliana Oxenford dio a luz hace una semana, y no dudó en anunciarlo por las redes sociales. Con una bella fotografia, la feliz mamá le dio la biemvenida a pequeño Mateo.

“Bienvenido Mateo, te amamos”, redactó en ese entonces.

Juliana Oxenford y sus emotivas palabras antes de dar a luz

La periodista siempre dio detalles de cómo iba su embarazo. Desde que anunció la feliz noticia, hizo a sus seguidores testigos de esta bella experiencia. Es por ello que a días de dar a luz, no dudó en explicar cómo se sentía.

Juliana tuvo que dejar la conducción por estar a puertas de su parto, sin embargo, señaló que extrañaba mucho su trabajo.

"Ayer recién me dieron de alta y estoy adolorida. Estoy luchando con el tema de la lactancia materna, que es super complicado. Los extraño mucho y solo han pasado unos 4 o 5 días. Pero me voy alejar un tiempo porque esto es mi prioridad", sostuvo.