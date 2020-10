Magaly Medina sobre demanda de Richard Swing: “Me importa dos cominos”

La periodista Magaly Medina no dudó en contestarle a Richard Swing, tras enterarse que el artista desea postular a la presidencia de la República.

“Se atrevió a decir algo que me parece ofensivo para el país. Dijo: ‘yo había decidido poner un punto final a la política, pero esto me da más fuerzas para sacar el carácter que tengo, porque yo soy un líder con carácter y tener carácter es siempre hacer lo correcto. Voy a ser candidato a la presidencia’”, leyó Medina.

La conductora del programa ‘Magaly TV La Firme’ expresó que para ella siempre será Swing y no Cisneros y le contestó a la demanda que la habría puesto.

“O sea un tipo ‘payasesco’, porque me parece un payaso y que me ponga una carta notarial por mis opiniones, me llega alta menta, me importa dos comidos, dos cominos me importa tu opinión Richard Swing, porque para mí siempre eres Richard Swing y no Richard Cisneros”.

“Así te conocí en el mundo de la farándula, haciendo escandaletes baratos y jamás serás un candidato a la República. Podremos tener todos los candidatos, pero no nos llega a nadie a los talones”, añadió.

Magaly Medina también se dirigió a Ernesto Pimentel

La comunicadora también le envió un mensaje a Ernesto Pimentel, quien invitó a Richard Swing a su programa:

“Yo le pido a Ernesto Pimentel que siga teniendo ese programa blanco que tiene, pero que no le dé a este tipo de personajes espacio porque mancha la trayectoria de ese programa, mancha a Ernesto Pimentel”, expresó.

Echa un vistazo al video de las palabras de Magaly Medina:

Magaly Medina opinó sobre detención de Richard Swing: “Es justicia divina”

A través de su cuenta de Twitter, Magaly Medina opinó sobre la detención de Cisneros y la calificó como ‘justicia divina’.

“Vueltas que da la vida. El hombre que amenazaba con encarcelar a todos los periodistas que denunciamos sus irregulares contratos con el estado, ahora está tras las rejas. Justicia divina, dirían algunos”, indicó.