Antonio Pavón explica por qué pasa mil soles a Sheyla por alimentos 

Antonio Pavón se refirió a los mil soles que pasa mensualmente a Sheyla Rojas por alimentos. Como se recuerda, el español indicó que cumple siempre puntual con su pequeño Antoñito, sin embargo, aclaró por qué le pasa menos de los 3500 que le corresponde, según ordenó el juez.

"Antes ganaba más y pasaba más. Ahora cobro menos y no puedo pasar tanto, pero siempre les deposito. Sheyla quiere arrastrarnos a todos y embarrarnos con sus escándalos", indicó Antonio Pavón.

Asimismo, aseguró que su hijo no estaría asistiendo a sus citas médicas.

“Mi hijo no asiste a sus citas médicas desde que no estoy con él y le prohíbe pasar vacaciones con su familia en España. Por culpa de Sheyla sufrimos todos, es una mala persona”, acotó el torero, quien contó que el año pasado quiso llevar a España a su hijo para pasar la Navidad y "Sheyla no quiso firmar el permiso notarial".

Abogado de Sheyla responde a Pavón: "No puede pasar lo que le da la gana"

El letrado John Carlos Rodríguez indicó que Pavón no puede pagar lo que él quiere cuando la pensión para su menor es de 3 mil 500 soles.

“La pensión de alimentos es 3 mil 500 soles. El señor no puede pasar lo que le da la gana y si usted ve, uno de los boucher es de ayer, que ha pagado ayer gracias a la intervención de ustedes y de su programa. O sea ayer paga y hoy dice que pagó”, sostuvo.

“Desde enero no ha depositado y gracias a su programa ayer ha enviado mil soles (…) en España estoy seguro que no pasaría mil soles”, agregó el letrado al programa “En Exclusiva".

A su vez, el letrado cuestionó al español por solo pasarle mil soles a su hijo tras haberse lucido con su novia en un yate: “El señor Pavón ha pedido la mano a su novia, ha entregado un anillo en un yate, entonces podría pasarle la pensión a su hijo. Al niño lo quieren llevar a España, pero su tratamiento es en Estados Unidos”.