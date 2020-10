Susan Ochoa sobre intervención: "Me la hice porque las dietas no me resultaron"

Susan Ocho reapareció para contar que se realizó una manga gástrica, por que lo ahora se siente mucho mejor y renovada. La cantante reveló que había probado con diversas dietas, pero no llegó a sentir los resultados deseados por esa razón optó por la operación.

“Me asustaba el sobrepeso porque yo tengo familiares con diabetes. Me hice la operación y ahora me siento renovada, con más vitalidad y energía”, dijo la intérprete peruana, quien este domingo estará en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Afectada por la pandemia

Como muchos otros artistas, Susan también se ha visto afectada por el coronavirus al tener que cancelar varios shows y viajes que tenía ya pactado para todo este año, pero tiene esperanza que el próximo año el panorama sea mucho mejor para retomar sus viajes de promoción.

“Sueño con volver a hacer conciertos en vivo, con seguir llevando a todos mi música. Mientras, yo no he dejado el contacto con mi público a través de mis redes porque quiero seguir compartiendo, la música es lo que a mí me mueve”, agregó.

¿Se viene nuevo álbum?

La ganadora de una Gaviota de plata en Viña del Mar, confesó estar súper enfocada en la grabación de su segundo álbum. Además, está preparando su segundo show virtual para el próximo 24 de octubre, y el lanzamiento de su tema ‘Nunca es suficiente’, una balada.

“También, vienen más sorpresas, dúos, canciones en diferentes géneros para poder brindarle al público propuestas distintas. Y todo esto lo hago con mucho amor, entrega y trabajo”, dijo.

Por último, sobre participación en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, la arista elogió a sus compañeros Giuliana Rengifo y Josimar, que la guiaron en la competición culinaria.