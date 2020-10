Hija de Arturo Peniche habló tras ser vinculado su papá con Sharis Cid

Tras la polémica separación de Arturo Peniche y su esposo Gaby Ortiz, luego de 38 años de matrimonio, la famosa actriz Sharis Cid fue involucrada como la causante de la separación de la pareja.

Ante ello, la hija del galán de telenovelas, Khiabet Peniche, decidió pronunciarse fuerte por la controversial información que se dio a conocer.

¿Arturo Peniche y Sharid Cid tienen una relación?

La revista TV Notas difundió el 29 de setiembre la información que Ortiz se molestó con su consuegra Sharis, por haberle coqueteado a su esposo, luego de lucir en bikini en un ambiente donde compartieron, llegando a ocasionar la separación.

Ante ello, la intérprete involucrada se defendió: "Ya no puedo quedarme callada, ya basta que se me esté difamando de esa manera. Es una injusticia. Yo no sé quién me odia tanto en el mundo. Nos amamos, somos una familia que nos queremos, que nos respetamos", dijo Cid en 'Venga la alegría'.

Por su parte, el actor también expresó su molestia indicando que demandaría al medio de comunicación.

Hija de Arturo Peniche se pronunció sobre el vínculo de su padre con Sharis Cid

La joven rompió su silencio en 'Hoy' sobre lo sucedido: "Eso la verdad sí nos molestó bastante. Sharis es mi hermana. Nos decimos 'hermanas'. Siempre se ha vivido con respeto, somos familia al final y sí me parece de muy mal gusto lo que hizo esa revista".

"Tampoco está padre que se metan con mi papá, es un hombre sumamente respetuoso. Todas las parejas tienen diferencias, rachas, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo", agregó.

¿Por qué Arturo Peniche decidió separarse de su esposa?

"Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un ch*ngón en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver en mes y feria", dijo el artista de 58 años luego de haber enfrentado su esposa la COVID-19 y sentirse ofendido al que no se reconozca su apoyo a ella.

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funcionó como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí", indicó.

Brandon Peniche habló sobre su suegra Sharis Cid

Brandon Peniche, yerno de la actriz, dijo: "Se está lucrando con mi familia, me molesta la forma en que nos ponen. Es mi amiga, es mi suegra y es la abuela de mis hijos. Es una persona que están atentando contra su dignidad, su integridad y su moral. La ponen en una forma terrible".

La historia de amor de Arturo Peniche y Gaby Ortiz

La historia de amor entre Gaby y Aturo inició en 2982 cuando un amigo los presentó, desde ese momento se volvieron inseparables y fruto de su amor tuvieron dos hijos: Brandon y Khiabet.

Sin embargo no todo era felicidad para el matrimonio, ya que muchas personas criticaban el aspecto físico de la esposa de Arturo. Y es que al trabajar en tantas telenovelas, Peniche tenía (y sigue teniendo) miles de fans, quienes creían que podían decir de todo sobre la pareja del actor.

A pesar de todo, Peniche nunca hizo caso a las críticas y siempre dejó en claro que ama mucho a su esposa.