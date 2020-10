Hijo de William Levy sufrió un accidente y fue operado de emergencia

El hijo mayor de William Levy, Christopher, sufrió un accidente y tuvo que ser operado de emergencia. Según el periodista Orlando Segura, el hecho ocurrió al volcarse un carrito de golf.

William Levy y su pareja, Elizabeth Gutiérrez, pasaron un gran susto, luego que el carrito de golf, donde estaba su hijo, se volcara. Esto sucedió en la tarde del domingo en Weston, Florida, según el informe.

“El joven fue transportado en helicóptero al hospital y ya salió bien de una cirugía a la cual fue sometido”, indicó Segura.

Christopher Alexander Levy, de 14 años, está recuperándose. Aún no hay mayor información al respecto. Ninguno de los padres se ha pronunciado a través de sus redes sociales.

“Nuestras oraciones por la pronta recuperación de Christopher y toda nuestra solidaridad con Willy y Elizabeth”, concluye el mensaje del periodista.

¿Quién es William Levy?

William Levy​ es un actor y modelo estadounidense de origen cubano. Fue galán de telenovelas mexicanas por muchos años. En 2014 debuta en Hollywood en el filme The Single Moms Club y en octubre se estrenó la película Addicted junto a Sharon Leal.

William Levy destaca al ceviche como el mejor plato en su restaurante de Miami

William Levy sorprendió al lanzar su propio restaurante inspirado en la gastronomía peruana.

El actor se dedica a su negocio en Miami, donde tiene un restaurante lujoso y no duda en destacar su amor por la comida peruana donde presenta al ceviche como uno de los platos más deliciosos, no solo en su negocio sino en Instagram.

Cabe recordar que el cubano cuando tuvo una entrevista en El gordo y la flaca, contó que se quedó fascinado con nuestros sabores nacionales de la cocina.

"La fusión japonesa con peruana me gustó. Cuando estuve en Japón, probé muchos platos japoneses. También tuve la oportunidad de estar en Perú y es donde mejor comí. Tuvimos la idea de hacer la fusión y encontramos a German, un chef peruano excelente, ahí es donde nos presentó lo que se conoce como Nikkei. Quería un restaurante donde me guste ir a comer. Yo estoy acá todo el tiempo, la gente viene, me tomo fotos. La comida es buena, como decimos en cuba, es todo un animal", indicó.