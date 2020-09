Dulce María confiesa que estar embarazada en plena pandemia ha sido muy difícil 

Dulce María se encuentra en la dulce espera, y aunque se encuentra muy feliz, confesó en una entrevista que no ha sido nada fácil. Sobre todo, vivir su estado en plena pandemia de coronavirus, sintiéndose sola y lejos de su familia.

La cantante y actriz señaló que no puede ir al médico tranquilamente por temor a contagiarse.

“Algo que es algo tan gran como dar vida, no es fácil”, señaló la joven de 34 años.

“Es realmente un proyecto muy importante, y todo eso te causa muchos estragos como mujer (…) Recién cuando estás embarazada empiezas a investigar la realidad de un embarazo”, acotó al portal E! Online.

Dulce María señaló que lo más duró de estar en esta situación es asumirlo en plena pandemia.

“(La pandemia) Eso es lo más difícil de todo, estar sola, estar en aislamiento. No poder ir a los doctores tranquilamente. No poder comprarle ropa al bebé. No poder ver a tu familia ni amigos. Creo que ese es el reto mayor. No solo el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo embarazada”, explicó.

En otro momento, la mexicana contó que ya está comiendo mucho mejor, a diferencia de los tres primeros meses de embarazo.

“Los primeros tres meses tuve más antojos, lo único que me comí fue chocolates, una lagsaña, pizza, eso fue al inicio, los demás me he alimentado como antes. Hay que cuidarse mucho para estar saludable, para ti, para nutrir al bebé, y no comer tantas porquerías, porque todo se desajusta”, detalló.

¿Quién es Dulce María?

Dulce María es una cantante, actriz y compositora mexicana. Inició su carrera en la televisión desde los 5 años, haciendo comerciales. Tras participar en varias producciones, su fama llegó gracias a la serie Rebelde, junto a Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Tal fue el éxito de la telenovela que Televisa lanzó la banda RBD con los protagonistas.

Tras disolverse la agrupación, RBD sigue cosechando éxitos. Dulce María continuó con las telenovelas y hoy en día es solista.