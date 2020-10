Shirley Arica elogia la relación de Rodney Pío con su hija

Shirley Arica se presentó en el set del ‘Reventonazo de la chola’, donde respondió sobre muchos temas, pero sobre todo habló de la relación que tiene con el padre de su pequeña hija.

La modelo reveló que ella no tuvo relación con su padre, por ello busca que el papá de su hija siempre esté presente en su vida, ya que las diferencias las tienen ellos como adultos y la menor no tiene la culpa de ello.

Shirley Arica siempre quiso ser mamá

La también influencer comentó que Skyler llegó en el momento preciso, porque siempre quiso ser mamá.

“Llegó en un momento muy bonito, es más yo ya lo venía buscando”, contó emocionada. Ante la consulta de la Chola: ¿por qué impulsa una relación entre Pío y su hija? La modelo sorprendió con su respuesta.

“Porque yo no tuve el cariño de un papá, no tuve un papá cerca. Yo los veo juntos (a mi hija con su papá) y yo amo esos momentos, porque la veo contenta”, contó al programa El reventonazo de la Chola Chabuca.

Además, indicó que, pese a sus diferencias con Rodney ‘Pío’ Dean, su hija “no tiene por qué pagar los platos rotos”.

La ‘chica realidad’ no se avergüenza de nada

Shirley manifestó a través de su cuenta de Instagram que no se avergüenza de nada, ya que todos cometemos errores en la vida.

“Hay gente que se fija con quién estuviste y con quién no, y yo me pregunto ¿con cuántas no estuviste tú? Sin embargo, no pierdo mi tiempo haciendo comentarios desatinados y machistas”, escribió en su cuenta oficial.

“Todos cometemos errores y no me da vergüenza hablar de mis vivencias, por algo las pasé. Pero como dicen por ahí, hoy en día sé lo que quiero y lo que no volvería a repetir. No pierdas el tiempo mirando qué hace el otro. Toma ese tiempo para producir qué te hace falta, vergüenza ser vago, robar, matar”, agregó la popular ‘chica realidad’