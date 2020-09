La importante labor del suegro de Karla Tarazona contra la Covid-19

¡Una importante labor! El futuro suegro de Karla Tarazona es Manolo Fernández y está realizando un importante trabajo en contra del coronavirus (Covid-19).

Karla Tarazona está comprometida

La animadora de televisión Karla Tarazona anunció por todo lo alto que está comprometida y a punto de casarse con su nueva pareja: el empresario Rafael Fernández.

Rafael Fernández tiene 43 años y es un importante empresario, es dueño de una fábrica de elaboración de productos alimenticios. Sin contar que, en sus tiempos libres se dedica al deporte con las motos y los carros de carrera.

Rafael también es hijo de Manolo Fernández, un hombre muy importante en la pandemia del coronavirus.

¿Quién es Manolo Fernández y por qué es importante en la pandemia?

El doctor Manolo Fernández es el gerente de Laboratorios Farvet. Un médico que está trabajando junto a la Universidad Cayetano Heredia, en la vacuna peruana contra la Covid-19.

La periodista Magaly Medina fue le encargada de dar la noticia en su programa:

“Rafael Fernández, cuyo padre es dueño de un laboratorio que está trabajando en una vacuna contra el Covid-19, la primera vacuna hecha por peruanos”.

Incluso Manolo Fernández declaró en el mes de agosto que el gobierno no los estaba apoyando.

“Creo que es así como se deben apoyar a los laboratorios, mientras tanto nosotros no hemos recibido un sol del Gobierno (...) Quería decirles que hasta el momento nosotros lo hemos hecho con nuestros propios recursos, no hemos utilizado un sol de los peruanos (de los impuestos) para desarrollar esta vacuna, lo estamos haciendo con nuestro propio bolsillo. No pensamos usufructuar de ninguna manera con los peruanos, incluso estábamos dispuestos a darles de forma gratuita (...) nuestro trabajo es sin fines de lucro”, expresó para ‘Ojo’ en aquella ocasión el papá del futuro esposo de Karla Tarazona.

¿Cómo se conocieron Karla Tarazona y Rafael Fernández?

Según contó la pareja, Karla y Rafael se conocieron mediante un amigo en una parrilla. Incluso Rafael expresó que antes él ni sus hijos no conocían a la modelo. Pero en aquella reunión, se enamoraron y se volvieron inseparables.