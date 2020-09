JB sobre Dayanita en "El Wasap de JB": "Gracias a su entrada me han escrito chicas trans"

Jorge Benavides se pronunció sobre el trabajo que viene realizando Dayanita en "El Wasap de JB", uno de los personajes más queridos del programa de Latina.

Ante ello, el actor resaltó su agradecimiento con las chicas transgéneros que le escribieron para felicitarlo por dar un espacio en la televisión a la comunidad LGTBQ+.

“La conocí porque Danny González me invitó a su show, y en un intermedio salió Dayana a hacer un número y el público se mataba de la risa con lo que hacía. Un día que estábamos grabando, porque necesitábamos una persona y dije ‘hay que invitar a esta chica’”, contó Benavides a RPP.

“Nunca pensé en ser un programa inclusivo y tener a gente trans. Por ahí no vino la cosa. Simplemente vi que tenía talento”, sostuvo tras contar que el público quiere a Dayanita.

Aunque el intérprete tuvo que enfrentar algunas críticas, es importante otorgar un espacio a las personalidades diversas en la pantalla chica. Además, Jorge ha recibido mensajes positivos de mujeres trans, quienes se ven representadas en la pantalla chica.

“Gracias a la entrada de Dayana, me han escrito chicas trans a mi Instagram. Primero, felicitándome por tenerla y ver la posibilidad de que puedan ingresar. Me han mandado un video de un grupo de trans, felices de que ella esté allí. Me imagino que se sentirán representadas en un programa tan visto y sobretodo, en el que se le respeta”, manifestó.