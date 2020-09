Futbolista Sebastián La Torre amenaza de muerte a equipo de Magaly

La expareja de Shirley Cherres, el futbolista Sebastián La Torre se enfureció con el equipo periodístico de Magaly Medina diciéndoles que iba a romper sus equipos. Pero eso no fue lo peor, pues amenazó con matarlos si sacaban el reportaje, según comentó la periodista en su programa.

¿Quién es Sebastián La Torre?

Sebastián La Torre es un futbolista peruano de 21 años exintegrante del equipo César Vallejo. Según narró Magaly ya no pertenece a la agrupación por actos de indisciplina. Cabe mencionar que también fue echado de Cantolao por la misma razón.

Y es que La Torre ha sido intervenido cuatro veces desde que inició el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

¿Qué pasó con Sebastián La Torre?

Los vecinos del delantero mencionaron que hace reuniones sociales constantemente a pesar que se encuentran prohibidas por la pandemia de la Covid-19. El deportista de 21 años fue ‘fichado’ por el equipo de segunda Sport Chavelines el pasado viernes y la madrugada del domingo fue detenido por la Policía.

Sebastián La Torre insulta y amenaza de muerte al equipo periodístico de Magaly Medina

La Torre enfureció con los periodistas del equipo de Magaly Medina por grabarlo durante su intervención, no paró de llenarnos insultos mientras se lo llevaban a la comisaría diciéndoles que les rompería los equipos.

Pero su actitud de ‘matón’ no quedó ahí, pues según reveló Magaly en su programa, Sebastián La Torre amenazó con matar a dos integrantes del equipo si sacaban el reportaje:

“Ha mandado con nombre y apellido a amenazar a los dos integrantes del equipo de Magaly TV La Firme, mandar a amenazarlos, amenazarlos con que no saquen este reportaje, de lo contrario ha amenazado de muerte a la gente que trabaja conmigo, yo digo ‘¿son delincuentes o son futbolistas?’”, expresó Medina.

“Cada vez que me meto con futbolistas siempre por ahí sale el ánimo delincuencial de algunos y llaman y acusan de la manera más terrible, y sobre todo insultan. Esos chicos están cumpliendo su trabajo. Están amaneciéndose, no ‘juerguiándose’, no ‘chupando’, no absolutamente.

Los chicos que trabajan conmigo están de madrugada haciendo su chamba, ganándose el pan en buena ley, de manera decente, no le están robando a nadie, ni están alterando el orden público como suele hacer esta clase de futbolistas que tenemos”, respondió Magaly Medina muy molesta