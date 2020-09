Magaly Medina enternece junto a sus grandes amores en Instagram

Así como Magaly Medina, existen muchas otras figuras mediáticas que comparten momentos inolvidables junto a sus perros, siendo los más engreídos en la familia y a quienes los califican como sus "amores de cuatro patas".

"Tú no tienes un perrito, el perrito te tiene a ti. Mi Aston y mi Ozzy son mis compañeritos, me hacen reír, me hacen renegar, me hacen feliz. ¿Tienen mascotas? Cuéntenme cómo se llaman", escribió la conductora de "Magaly TV, la firme" en su perfil autorizado de Instagram.

No es la primera vez que la presentadora nacional realiza un post con sus mascotas. El pasado marzo, por su cumpleaños, Magaly Medina compartió una postal junto a sus tres amores: Aston, Ozzy y Alfredo Zambrano, su actual esposo.

"¡Un año más! Agradecida por tener buena salud y así poder seguir compartiendo experiencias día a día junto a ustedes y los que amo. ¡Gracias por los saludos!", se lee parte del texto que acompañó a la imagen.

Magaly Medina llora la muerte de su perrita

En marzo de este año, Magaly Medina sufrió mucho al perder a uno de los miembros de su familia: la pequeña perrita Queenie.

Como buena amante de los animales, la conductora compartió un sentido post en homenaje a uno de sus amores. "Nuestra Queenie se nos fue hoy. Era muy pequeñita y frágil. Enfermo y pese a los cuidados médicos, no resistió más. Hoy es un día triste en casa".

En más de una ocasión la popular 'Urraca' manifestó que sus fines de semana tienen algo especial, además de compartir en familia.

"Yo disfruto cada día de la semana, pero debo admitir que los fines de semana tienen algo especial. Por ejemplo, [tengo] a estos dos engreídos todo el día conmigo", escribió en una de sus fotografías en las que aparece con sus dos perritos. Sin lugar a dudas, la presentadora ama a sus engreídos.