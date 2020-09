Alejandra Baigorria revela cuál es el estado de salud de su madre

Alejandra Baigorria pasó por momentos muy preocupantes, luego que su mamá estuviera más 15 días dentro de Cuidados Intensivos en una clínica local, pero la empresaria reveló que está respondiendo mejor dando como resultado una leve mejoría.

“Entre hoy y mañana son las horas en que va estar en evaluación. Ha habido un avance y espero que todo esté bien y para adelante”, dijo Alejandra Baigorrria en declaraciones para América Espectáculos.

Por otro lado, la integrante de Esto es guerra expresó su agradecimiento por el apoyo que recibió por todos sus compañeros del programa y de sus miles de seguidores que no solo la animaban, sino que estaban pendientes del estado de salud de su progenitora.

“Por fin recibí una buena noticia, espero que esto siga así y a seguirle dando. Gracias por el apoyo, las oraciones y las buenas vibras porque ayuda que te manden buenas energías”, finalizó.

Como se recuerda, la mamá de Alejandra Baigorria tuvo un accidente en el que se perforó sus riñones.

Alejandra Baigorria dedicó tiernas palabras a su mamá

Como es de costumbre, Alejandra Baigorria usó su cuenta de Instagram para compartir unas palabras a su mami, quien por el momento está internada que puso en peligro su vida.

La publicación ya tiene dos semanas y en ella expresa toda la admiración y orgullo que siente por su mamá, porque le enseñó a pelear por cumplir por sus metas.

“Madre es madre... con todos tus defectos eres la mejor, todo lo emprendedora lo aprendí de ti...conocí gamarra desde chiquita por ti... soy una mujer fuerte por ti... me siento orgullosa de tener una madre como tú ... a pesar de nuestras peleas ...de no pensar en algunas cosas igual, tú eres mi MAMÁ la mujer que me dio la vida que me cuido y me enseñó a ser una mujer independiente y luchadora... TE AMO”, es parte del mensaje que escribió la empresaria de Gamarra y que acompañó con una imagen de cuando era bebé.