La repentina muerte de la hija de Silvia Pinal en México

La actriz Silvia Pinal y su pareja en ese entonces Gustavo Alatriste, pasaron por uno de los momentos más trágicos de sus vidas el 25 de octubre de 1982. Su hija Viridiana Alatriste falleció en un accidente automovilístico cuando solo tenía 19 años.

¿Quién fue Viridiana Alastriste, hija de Silvia Pinal?

Viridiana Alatriste nació el 17 de enero de 1963, y al igual que su madre, Silvia Pinal y su hermana mayor Sylvia Pasquel, empezó a actuar en novelas de Televisa.

Alatriste desde muy jovencita empezó trabajando en “¡Cachún-Cachún Ra ra!”, un programa muy popular en los años 80 y también en la telenovela ‘Mañana es primavera’, en donde actuó junto a su madre.

¿Cuándo murió la hija de Silvia Pinal?

El domingo 24 de octubre de 1982, el actor mexicano Jaime Garza, pareja de la joven actriz la invitó a una reunión en donde celebraban la última función de teatro llamado ‘Tartufo’, en donde la hija de Silvia Pinal también fue parte del elenco.

La bioserie “Silvia Pinal, frente a ti”, mencionó que Viridiana Altriste salió de la fiesta muy molesta, después de discutir con su pareja (situación que fue desmentida después) y cuando regresaba a su casa perdió el control total de su vehículo y se cayó a un barranco en México, D.F.

Después del penoso accidente, se dijo que hubo drogas en la fiesta, pero los testigos indicaron que la actriz no consumió alcohol ni bebidas ni otra sustancia. La que tuvo que reconocer el cuerpo fue su hermana mayor Sylvia Pasaquel, quien reveló:

“A las siete de la mañana, suena el teléfono y es Ivonne Mendez. Me dice, ‘Oye, Sylvia, necesito que vengas porque Viri sufrió un accidente’. Cuando me dijo eso, fue un baño de agua helada. Llegué ahí, donde fue el accidente, y tuve que identificar el cadáver”.

La hija mayor de Pinal expresó que el carro de su hermana se desbarrancó en la avenida Toluca:

“Se ve que venía bajando y como no tenía acotamiento la carretera se siguió de frente y voló, no eran muchos metros, como cuatro o cinco; a la hora que ella voló parece que con el brinco del coche se pegó en la sien y ahí se mató. Fue muy duro, tuve que irme con ella a la delegación y avisarle a mi mamá”.

¿Qué dijo Silvia Pinal?

Silvia Pinal reveló en ese entonces que no se haga ninguna autopsia y actualmente los restos de Viridiana Alatriste descansan en la cripta familiar de la familia Pinal en el Panteón Jardín de la Ciudad de México.

“La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de pronto y aunque yo me empeñé en darle cuerda y lo hice mover a la fuerza, nuca más funcionó igual”, fue la frase que usó la actriz en la bioserie sobre el fallecimiento de su hija.

En conversación con Andrea Legarreta, Pinal recordó que cuando Pasquel la llamó “estaba dormida. Yo no creía, (hasta que) me habló Sylvia y me dijo ‘yo ya la vi y está muerta’. Me costó mucho creerlo”.

También habló sobre la novela que en ese entonces estaban grabando:

"Tuvimos que terminar la novela, pero no permití que se hiciera nada [con su personaje], la dejamos descansar y su recuerdo ahí quedó con cariño".

Silvia Pinal se casó

Tras el fallecimiento de su hija, Silvia no quería casarse por cuarta vez, pero Tulio Hernández Gómez logró convencerla de seguir con sus planes y también hacerle un homenaje a Viridiana en la ceremonia:

“Todo el mundo me juzgó, algunos minimizaron mi dolor y me trataron de frívola; otros en cambio, me veían como una mujer fuerte, inmune a la tristeza. El vacío que me dejó mi hija es tan enorme que la única forma que encontré para convivir con él fue metiéndome de lleno al territorio que me hace fuerte: mi trabajo”, narró.

A pesar que pasaron muchos años, Silvia Pinal expresó que nada pudo sanar la herida que le dejó la muerte de su hija:

“Haba pasado más de dos años tratando de llenar, inútilmente, el vacío que dejó mi hija Viridiana en mi vida y yo le daba la espalda a la muerte. Poco a poco entendí que la única forma de perderle el miedo a la muerte era viviendo y enfrentando el dolor. Así vencí mi cobardía y me sentí liberada”, dijo.

¿Cuántos hijos tiene Silvia Pinal?

Silvia Pinal tuvo 3 hijas mujeres y un hijo hombre: Sylvia Pasquel, Viridiana Alatriste, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.