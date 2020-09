Pedro Loli justifica la infidelidad: "Ya no estás conforme con la persona que te acompaña"

El cantante Pedro Loli impactó con su mensaje frente a cámaras, al justificar por qué una persona puede ser infiel a su pareja.

Cabe recordar, que el intérprete estuvo en medio de un escándalo luego de difundirse unas imágenes donde salía con una joven mientras mantenía una relación con la madre de su hijo, llegando a negar dicho momento hasta que le mostraron el vídeo.

El intérprete durante una entrevista con el programa 'En Exclusiva', dio su opinión sobre el concepto del matrimonio y ser infiel.

Ante ello, la reportera le comentó al ganador de 'El artista del año' cuál era su posición sobre el tema, ya que estuvo envuelto en un caso de engaño a su pareja.

“Se ha dicho (que he estado involucrado en una infidelidad), pero la gente no vive conmigo para saber qué hay de cierto en todo", sostuvo Loli.

Además, agregó: "La infidelidad sucede porque en algún momento ya no estás feliz con tu pareja, ya no estás conforme con la persona que te acompaña. Si es así, mejor separarse, y si no tienes hijos de por medio,mejor”, finalizó.

¿Pedro Loli fue infiel a su pareja con tres mujeres?

De acuerdo a las declaraciones que se presentó en Magaly Tv La Firme el año pasado, tres jóvenes revelaron que tuvieron encuentros con el cantante.

Pero con la joven que fue captado Pedro, según la declaración de la fémina, tuvieron como un año de relación como 'amigos con derechos' luego de haberlo conocido en Cusco. A su vez, otra señorita quien estaba embarazada narró la confianza que tenía con el intérprete, mientras la tercera hizo público una denuncia psicológica que le interpuso a Loli en febrero del 2018 cuando al parecer mantenía un romance con Fiorella Méndez.