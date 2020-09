Nicole Pillman: “La gente hace mucho caso a lo superficial y no a la esencia del artista”

Nicole Pillman es una de las artistas peruanas más reconocidas en Latinoamérica. La cantante acaba de estrenar su nueva canción 'El Duelo' una balada de corte urbano, que ya ha cautivado a miles:

En esta pandemia, Nicole nos narra sobre cómo ha cambiado su trabajo de artista, sus nuevos proyectos, entre ellos su álbum Renacer y un poco más sobre su vida privada.

Cuéntanos sobre tu álbum 'Renacer' y por qué decidiste hacerlo de forma colaborativa

Bueno ‘Renacer’ es un disco que nació de la idea de hacer algo cuando estábamos en cuarentena, tú sabes que la actividad artística se paralizó por completo en el mes de marzo cuando dijeron que se acabaron los conciertos.

Con esto también los ensayos porque no hay conciertos no hay ensayos, no podíamos juntaros con los músicos, tampoco grabar, entonces como mi esposo es mi productor musical mudamos los equipos que teníamos en el estudio hacia la casa y armamos un home estudio.

Desde aquí Santiago empezó a trabajar con los proyectos que tenía y le dije por qué no grabar un álbum, ya que estoy con tiempo libre.

Y el nombre del disco se me vino a la cabeza porque dije este es un momento que va a marcar un antes y un después, definitivamente para todos nosotros. Y qué mejor oportunidad para renacer justamente.

Así que así empezó la manera de hacer el disco y dije como siempre mis discos tienen temas propios, temas que escribo y temas que escribo con Santiago, pero este encierro nos hizo pensar en que de repente había más historia que contar también con otros artistas y otros compositores.

Se nos ocurrió en primer lugar invitar a mi público, a la gente que me sigue, a que de alguna manera haga la precompra del álbum, del disco y me sugiriera algún cover, alguna canción conocida que la interprete.

Y comentándolo con mi club de fans con la gente que siempre está conmigo apoyando mi carrera, se les ocurrió que también podrían invitar autores y dijimos: “¿qué buena idea no?”

Y es que hay tantos autores peruanos, dentro y fuera del país, que de repente les gustaría que yo interprete sus temas, así nació, armamos un contrato, una propuesta seria, lancé la convocatoria en abril y fue bien recibida. El disco va a ser un álbum doble, que estará por lo menos en el mes de octubre.

¿Cómo ha cambiado tu trabajo de artista en la cuarentena?

No lo siento difícil, soy afortunada, puedo seguir trabajando a distancia, dictando clases de canto de forma virtual, puedo grabar entrevistas también de forma virtual, lo cual me parece practiquísimo.

Cuando uno va al canal, cuando uno va a la radio, te tomas una hora en ir, una hora en venir.

Ahora tengo un espacio acondicionado como un estudio, de hecho, mi esposo ya volvió a trabajar en el estudio, pero se quedó aquí el espacio acondicionado para yo poder dictar las clases de canto, es un pequeño home estudio y desde aquí hago las entrevistas, hago mis historias.

De hecho, tengo una hija de dos años, está por ahí haciendo bulla, en toda la cuarentena tuvimos que repartirnos el trabajo de Luciana, eso era un chambón

¿Cómo te ha cambiado la vida (a nivel personal) la pandemia del coronavirus?

Me ha hecho entender que es lo más importante, de hecho, para mí siempre la prioridad fue mi familia, mi hija mi esposo y antes eran mis padres, mis hermanas, siempre fue prioridad. Sin embargo, a veces por querer alcanzar los objetivos profesionales, de trabajo, dejando de lado de repente ciertas cosas.

Yo creo que ahora valoro mil veces más la compañía de mis hermanas, de mis padres, de mi familia en general y los amigos. Esos ratos de poder juntarse a conversar y a comer juntos, es alucinante no poder abrazar a la gente que uno quiere por precaución.

Entonces, eso no solo a mi sino a todo el mundo nos ha hecho entender que lo más valioso son las relaciones humanas que nosotros podemos construir con los años.

¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo en Latin American Idol?

El cariño del público, de hecho, darme a conocer, antes de eso (bueno yo canto de toda la vida desde que rengo 7 u 8 años) y darme a conocer con mi nombre y apellido y poder recibir el cariño de la gente, reconocimiento por mi talento, se lo debo a ese programa, me abrió las puertas y me dio el espacio que yo necesitaba para mostrar mi talento, que es muy difícil de hacer.

Creo que en todo el mundo hay mucha oda a lo superficial que, a la esencia del artista, siempre se está hablando más de qué se puso o con quien esta o qué dijo de tal persona y yo lo veo en programas de tv de todo el mundo.

Los seres humanos nos hemos vuelto muy básicos en ese sentido y nos hemos olvidado de lo que realmente importa en general y lo escuchamos en la música, y lo vemos en las películas, pero siempre hay espacio para la gente que hace las cosas con corazón y que es constante

Un artista internacional con el que te gustaría cantar

Yo admiro desde que era niña a Laura Paussini, la conocí en el 2016, porque abrí su concierto, ¿peor me encantaría poder cantar con ella no?

¿Harías un dúo con Susan Ochoa?

Sí por supuesto, no hemos conversado al respecto, ¿pero por qué no? Es una tremenda intérprete y una gran artista, me encanta lo que hace y cómo se está manejando.

Obviamente es difícil también a veces coincidir porque cada una está en su proyecto, de hecho, estoy por lanzar un single.

Mañana grabo un videoclip de mi nuevo single, y ella lo mismo está grabando, cada una está haciendo sus cosas, entonces no sé si se pueda dar próximamente.

Red social favorita

Twitter, en Instagram me canso un poco, maquillarme, sufrir la frase inspiradora, me agota un poco

Tienes ideas concisas, cortas de un tema determinado y lo que dices ahora dentro de 5 minutos no importa, es inmediato.

¿Invierno o verano?

Invierno, me gusta estar abrigada, me gusta ponerme medias.

Persona que más admiras en tu vida

Bueno, admiración siento por mis padres, por la forma en la que se han desarrollado como hogar como esposos, tiene 35 años de casados, han formado un hogar sólido lo cual es totalmente admirable en épocas como esta, los admiro por ser personas de bien y que dan un buen ejemplo.

Se predica con el ejemplo, ellos son excelentes padres, excelentes seres humanos.

Y también admiro a mi esposo, es un buen trabajador, siempre se traza sus objetivos y nunca se queda esperando que las cosas pasen y y creo que en eso coincidimos los dos, por eso chambeamos juntos,

Fuera de la pandemia, ¿prefieres salir a bailar o quedarte en casa?

No, yo vivo siempre en pandemia, siempre vivo en cuarentena, no soy mucho de salir, tengo pocos amigos y la mayoría son gente en común, mi esposo también es músico, y sus amigos son mis amigos y las esposas, entonces siempre nos juntamos en mi casa o en la casa de alguno de ellos.

Pero no me gusta ir a bailar, me abure un poco, la fiesta, no voy a una discoteca desde que era cachimba, pero me gustan más las reuniones donde una toma y come rico, reuniones más íntimas. Me gusta el kareaoke y hacer en casa.

¿Perros o gatos?

Los perros, siempre he tenido perros, con mi mamá siempre hemos tenidos dos o 3 perros en casa. Ahora tengo una perrita que se llama tina y es una perra muy malcriada, engreída, traviesa.

¿Cómo fue tu experiencia en Viña del Mar?

Fue algo que yo tenía como una ilusión, en categoría internacional, pero no logré ser clasificada, ser escogida porque así funcionan las cosas, uno le manda el tema y el jurado elige la canción, más allá del interprete elige la canción y en el año 2018 hice mi disco herencia de música peruana música criolla.

Dije por qué no manda a categoría folclor, no me considero folclorista, no me considero cultura de nuestra música, pero si conocedora, interpreto nuestra música con mucho respeto desde que soy muy niña, he grabado varios discos de música peruana, incluso a dúo con Bartola, hace algunos años, y dije bueno por qué no, mando dos canciones de este álbum, mandé dos temas y eligieron “Una misma sangre”

Para mí fue una alegría, darle esa exposición al álbum, a la canción y logra el sueño de pisar el escenario, fue hermoso, con músicos. Fue una experiencia de dos semanas, estar en los ensayos, conocer gente de otros países. Positivo en todo sentido, maravilloso.

Nicole Pillman nos ha sorprendido en esta pandemia con conciertos virtuales, nuevos discos y hasta ha incursionado en nuevos géneros. A pesar que ella y su familia se contagiaron de coronavirus, nos demuestra que no se deja vencer por nada ni por nadie. No cabe duda que es una de las mejores artistas que tenemos en el Perú, como cantante y como ser humano.

¡Echa un vistazo a la entrevista en video!