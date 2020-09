María Pía reveló que tiene temor de contagiarse de coronavirus

La reina en las redes sociales. Sus seguidores se rinden ante sus clips en TikTok e Instagram, donde con mucho trabajo y empeño se convirtió en una de las más exitosas influencers de nuestro medio. María Pía Copello dio una entrevista a el diario El Popular donde habló no solo de incursión en la música, sino de sus temores.

La exconductora de Esto es guerra que acaba de estrenar su primera canción festeja que superó los 2 millones de reproducciones en YouTube con el tema ‘Like’ en pocos días, luego que fue lanzando en diversas plataformas.

María Pía habla de su etapa como cantante

La figura de las redes sociales contó que le pareció una buena idea incursionar en la música, ya que muchas personas que se dedican al ámbito digital e influencers lo han hecho. Además, lo tomó como un siguiente paso tras todo el contenido que genera en sus redes.

Asimismo, dijo que no se especializa en el canto, ese es el rubro de su hermana (Anna Carina). Indicó que con este tema solo quiso divertirse, pero que sí le llama la atención la música y que gustaría traspasar fronteras.

La exconductora de Esto es guerra aseguró que está preparada para las críticas. “No me importan, si en verdad fuera cantante que feo que me digan eso, pero yo no me dedico al canto. Me gusta la música, pero eso no quiere decir que vaya a cantar lindo. Si me ofenden, voy a responder, ese es mi vacilón (risas)”, respondió al medio.

María Pía reina de las redes sociales

Agradece que los peruanos la consideren de esta manera. Contó que ella toma la creación de contenido como un trabajo y por eso trata que siempre sea impecable para divertir a sus millones de seguidores.

Teme contagiarse de la COVID-19

María Pía reveló que desde empezó la pandemia no ha salido de su casa. “Le tengo terror a esa enfermedad y no quiero contagiarme”, aseguró.

“Mi hermana no la pasó bien y nosotros tampoco, tanto mi mamá como yo estuvimos muy preocupadas por la salud de Anna Carina. Cuando nos enteramos de su contagio fue algo que nos asustó mucho. Además, con la distancia fue más complicado todavía”, agregó.