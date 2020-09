Hugo García feliz por la compra de su propio departamento: “Valió la pena el sacrificio”

Pasa uno de los mejores momentos de la vida. Hugo García suele estar alejado de los escándalos, pero en esta ocasión no pudo dejar de mostrar su alegría al revelar que por fin pudo comprar su propio departamento.

Como muchos de sus compañeros usó el Instagram para publicar esta importante noticia. Además, brindó mayores detalles ante las cámaras de América Espectáculos.

Según expresó Hugo García, esta compra no nada sencilla, pues fueron varios años de sacrificio de su parte, y afirmó que ahora se siente realizado por haber cumplido uno de sus grandes sueños.

“Estoy súper feliz, emocionado, hasta ahorita no me lo puedo creer. Algo que tan anhelaba. Han sido muchos años de esfuerzo y sacrificios. La gente sabe que soy cabeza de familia, he pasado por momentos difíciles”, dijo el integrante de Esto es guerra.

Hugo García aconseja sus fans

El también modelo manifestó la verdadera razón por la que compartió unas fotos de su departamento en su Instagram, era para aconsejar a sus fanáticos el no rendirse para cumplir las metas que se proponen y seguir luchando hasta conseguirlas.

“No tenía la idea de subirlo, pero decidí hacerlo porque quería mostrarle a la gente que si tú te propones una meta o tienes un sueño, que luches por ello, que lo pelees, que des todo de ti. Súfrela porque créeme que los resultados son increíbles”, sostuvo.