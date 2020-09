Jean Paul Santa María sorprendió a Romina Gachoy por sus 5 años de casados | FOTOS

La modelo uruguaya Romina Gachoy reveló durante una entrevista a un medio conocido, que su esposo, el también modelo Jean Paul Santa María la sorprendió con varios detalles por su quinto aniversario de casados.

“Cumplimos 5 años de casados y 8 de novios️. Fue un aniversario diferente al estilo cuarentena, pero muy lindo. Jean Paul me dio una de las sorpresas más lindas que me hicieron en la vida, juntó a nuestras familias a través de un video, todos hablando sobre nosotros y deseándonos felicidades por nuestro aniversario, fue muy emocionante. Además, me llenó la casa de regalos y detalles preciosos”, señaló.

Asimismo, agradeció los presentes e indicó que durante la cuarentena su familia se mantuvo más unida. Además, la pareja se anda reinventando para salir adelante ante la crisis que trajo la pandemia.

“Ya no nos estamos dedicando a la venta de mascarillas después del robo que sufrimos, pero estamos enfocados ambos en la publicidad y con nuestras dos empresas de delivery y mi escuela de modelaje, que funcionaba antes de la pandemia, pero ahora voy a retomarla de manera virtual”, manifestó.

¿Qué le robaron a Jean Paul Santa María?

El Jean Paul Santa María contó a través de su Instagram que le habían robado productos de bioseguridad que había importado desde China, y que tenían un valor de un millón de soles.

Al parecer, el camión que trasladaba las cosas fue asaltado y vaciado.