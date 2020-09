Fher de Maná casi muere en el quirófano cuando le cortaron la garganta por error

Fher, vocalista de la banda Maná, causó impacto en las redes sociales tras dejarse ver en los Latin Grammy 2018 con el rostro diferente. Muchos de sus fans especularon que el cantante se habría hecho una cirugía plástica. La verdad sería mucho más grave.

El líder de Maná, Fernando Olvera, estuvo al borde de la muerte a causa de una mala intervención, señaló su expareja Mónica Noguera, quien fue testigo de este hecho.

“Sí se hizo una cirugia muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara ...”, contó la conductora de TV.

“... Esa vez iba a operarse los ojos y la papada, pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes, creo, en la garganta. Se estaba desangrando. Tuvieron que parar la operación”, acotó Noguera.

Asimismo, resaltó a su expareja como un gran artista, por lo que le apena mucho que haya recurrido a esta intervención para sentirse mejor.

“Fher no tiene que enfocarse en la cuestión física, cuando es tan gran artista. [...] Estaba a punto de morir. Espero que ya no se haga nada más. No lo necesita”, concluyó la conductora, quien tuvo una relación con el cantante desde el 2013 al 2015.

Fher de Maná en los Latin Grammy 2018