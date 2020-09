Cuando la mamá de Alejandra Baigorria enamoraba al Perú en 'Zona de Impacto' | Fotos

La madre de Alejandra Baigorria fue una de las modelos más codiciadas de los años 90 en el Perú. Ella junto a Olenka Zimmerman, Viviana Rivas Plata, Leslie Stewart Paola Enrico y muchas más conquistaban al país en el programa ‘Zona de Impacto’.

¿Qué pasó con Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria?

El pasado domingo, la mamá de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá pasó por un penoso accidente. Así lo confirmó el padre de sus hijas y su expareja.

El papá de Alejandra Baigorria mencionó que Verónica tuvo que ser intervenida por un riñón perforado y un derrame interno.

“Una mujer muy fuerte, la quiero mucho a la mamá de mis hijos. Verónica sé que vas a salir bien de este grave accidente, te dejamos en manos de Dios, esperamos que las operaciones sean un éxito y pronto saldrás de UCI. A las 4 la operan tiene un derrame interno y un riñón perforado, está grave”, mencionó Sergio Baigorria en su cuenta de Facebook.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria se pronunció en su cuenta de Instagram, con un conmovedor mensaje a su mamá:

“Madre es madre, con todos tus defectos eres la mejor, todo lo emprendedora lo aprendí de ti; conocí Gamarra desde chiquita por ti, soy una mujer fuerte por ti. Me siento orgullosa de tener una madre como tú, a pesar de nuestras peleas, de no pensar en algunas cosas igual, tú eres mi mamá, la mujer que me dio la vida, que me cuidó y me enseñó a ser independiente y luchadora”, escribió en su red social.

“Te amo, de repente a mi extraña manera, pero te amo y te cuidaré toda mi vida. Sabes que, si tengo que irme al fin del mundo para cuidar de mi familia lo haré, por ustedes todo", añadió.

Verónica Alcalá, conquistó el Perú en ‘Zona de Impacto’

En los años 90, existía un programa llamado ‘Zona de Impacto’ conducido por Javier Meneses. En este espacio televisivo, las modelos aparecían en trajes de baño.

Aquí iniciaron sus carreras las modelos más populares como Olenka Zimmerman, Flavia Montero, Viviana Rivasplata, Leslie Stewart, Paola Enrico, Melissa Loza, Liliana Mass, Vanessa Tello, Vaessa Jerí, Claudia Abusada, Giannina Luján, Korina Rivadeneira y también Verónica Alcalá, la mama de Alejandra Baigorria.

Verónica Alcalá era una de las modelos más codiciadas de los años 90 y conquistaba a miles de personas en el programa ‘Zona de Impacto’.

Si quieres ver cómo lucía Verónica Alcalá de joven, no dejes de ver nuestra Fotogalería. ¡Alejandra Baigorria es idéntica a su mamá cuando era una ‘chica de impacto’ junto a Javier Meneses.

Sabemos que Verónica se recuperará muy pronto y dentro de poco estará de nuevo con su familia y sobre todo con Alejandra Baigorria, su hija que es idéntica a ella.