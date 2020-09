Alejandra Baigorria tras salud de su mamá: "Te cuidaré toda mi vida" | VIDEO

Alejandra Baigorria expresó sus sentimientos en medio de la complicada situación que enfrenta su mamá, quién se encuentra internada de emergencia tras sufrir un grave accidente cuando se encontraba con su pequeño hijo.

Ante ello, la empresaria se pronunció con conmovedor mensaje en Instagram, destacando el amor incondicional que siempre le demostró Veronica Alcalá.

Alejandra Baigorria en Instagram dedicó emotivo mensaje a su mamá

“Madre es madre, con todos tus defectos eres la mejor, todo lo emprendedora lo aprendí de ti; conocí Gamarra desde chiquita por ti, soy una mujer fuerte por ti. Me siento orgullosa de tener una madre como tú, a pesar de nuestras peleas, de no pensar en algunas cosas igual, tú eres mi mamá, la mujer que me dio la vida, que me cuidó y me enseñó a ser independiente y luchadora”, escribió en su red social.

“Te amo, de repente a mi extraña manera, pero te amo y te cuidaré toda mi vida. Sabes que si tengo que irme al fin del mundo para cuidar de mi familia lo haré, por ustedes todo", agregó.

Además, la joven expuso su optimismo ante la batalla que se encuentra enfrentando su progenitora: "Tengo mucha fe que saldrás de esto y volveremos a caminar Gamarra como antes, y que serás la mejor abuela para mis hijos como tú querías. Me verás triunfar y seré la mejor hija, hermana, amiga, mujer, madre porque tú me enseñaste así”.

¿Qué le pasó a la mamá de Alejandra Baigorria?

El papá de Alejandra Baigorria comunicó que la señora tuvo que ser intervenida por un riñón perforado y un derrame interno, llevándola a ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos después de sufrir un accidente.

“Una mujer muy fuerte, la quiero mucho a la mamá de mis hijos. Verónica sé que vas a salir bien de este grave accidente, te dejamos en manos de Dios, esperamos que las operaciones sean un éxito y pronto saldrás de UCI. A las 4 la operan tiene un derrame interno y un riñón perforado, está grave”, mencionó Sergio Baigorria en su cuenta de Facebook.

Alejandra Baigorria se quebró ante cadena de oración para su mamá

Durante el programa de 'Esto es guerra' hicieron una cadena de oración hacia la mamá de Alejandra: "Hay momentos en el que uno tiene que se fuerte y seguir con su vida trabajando. No soy la única probablemente que tenga un familiar que haya tenido un accidente y enfermo", inició.

A pesar del dolor que siente, la empresaria entre lágrimas mostró su optimismo y se invocó a Dios. "Mi mamá está en las manos de Dios. Tengo mucha fe y se que todo esto va pasar pronto", manifestó la joven.