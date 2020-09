Jazmín Pinedo sobre 'Mujeres al Mando': “Fue triste la forma en la que actuaron conmigo”

Jazmín Pinedo rompió su silencio luego de haber sido atacada por su salida del programa 'Mujeres al mando' hacia el canal televisivo de América Televisión.

Ante ello, la modelo confesó en 'Estás en todas' de cómo ocurrieron los hechos, que provocó en su momento ser criticada y anunciarse una demanda contra ella, llegando a sentir tristeza por cómo actuaron.

La joven reveló que cuando estaba embarazada la llamaron de 'Combate' para conducir el reality, llegando aceptar e irse unos meses después al magazine de "Espectáculos" de Latina Televisión.

“Y de pronto me llaman de dos canales y me hacen cada uno un ofrecimiento distinto. Ambos programas me hablan de conducir y me voy a ATV a conducir ’Combate’ un tiempo (...) Luego llegó al otro canal a conducir ’Espectáculos’, entonces para mi fue una gran escuela porque eran tres horas y media hablando sin parar de lunes a viernes, y la verdad es que no me arrepiento”, comentó.

¿Por qué Jazmín Pinedo se retiró de 'Mujeres al Mando'?

Jazmín Pinedo aunque se sentía agradecida por la oportunidad de crecimiento, contó que su equipo de trabajo de Latina no se habrían comportado del todo bien con ella.

“Yo tuve un contrato con mi otra casa televisora por cuatro años, y a pesar de la triste forma que actuaron frente a mi, yo siempre voy a estar agradecida, porque aprendí un montón, pero llegué a un tope donde quería más, así soy yo”, manifestó.

“Mi antiguo productor me llamó y me dijo sobre los rumores que decían que yo iba a estar en ’Esto es Guerra’ y yo le dije: ’a mi no me han llamado todavía’ (...) Yo a mi antiguo productor le dije en su cara pelada que si me llamaban de Esto es Guerra, yo me iba sin pensarlo”, agregó.

Gino Assereto sobre Jazmín Pinedo: “Yo a la china la amo”

“Para mi la china es una persona muy especial, es la mamá de mi hija, no tenemos por qué llevarnos mal, al contrario. Me vengo con ella al canal todos los días, me regreso con ella y así (...)”, mencionó Gino Assereto sobre la madre de su hija.

“En una entrevista me preguntaron si amo a la china y yo a la china la amo. Amar para mi va más allá que un simple sentimiento, la respeto, la comprendo, la acepto, y para mí eso es amor”, añadió el modelo.