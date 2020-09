Andrés Hurtado se contagió de Covid-19 y es hospitalizado: “Venceré este bicho”

El cómico y conductor peruano Andrés Hurtado, acaba de revelar que se ha contagiado de coronavirus.

La información se difundió después de una carta que él mismo escribió fue leída durante su programa en Panamericana:

“Hace dos días me contagié, lo único que puedo pedirles a mis señitos que me quieren y a las que no, que me den una oportunidad. Oren por mí”, mencionó el comediante.

Según se comunicó, Hurtado se contagió del virus hace dos días y está internando en la Clínica San Pablo, en donde está batallando en contra del mal.

“Voy a vencer a este bicho. Estoy luchando y dándole batalla a esta terrible enfermedad", mencionó Andrés.

Echa un vistazo compartido en las redes sociales:

¿Quién es Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado es un comediante y humorista peruano que empezó en la televisión hace más de 20 años. Se hizo muy popular por trabajar en programas como ‘Risas y Salsas’ y ‘Risas de América’.

Hurtado alcanzó la popularidad en el país por su personaje de ‘Chibolín’ y diferentes imitaciones de actrices peruanas y extranjeras.

Andrés tiene 55 años de edad, nació el 31 de enero de 1965 en el Callao. Tiene tres hijas mujeres, Jossetty Hurtado, Gennesis Andres Hurtado y Luciana Hurtado.

Sus dos hijas mayores trabajan como influencers en Estados Unidos.

Andrés Hurtado actualmente tiene un programa los fines de semana llamado ‘Hoy es sábado con Andrés’.

¿De qué se trata ‘Hoy es sábado con Andrés?

El programa de Andrés Hurtado busca divertir a los televidentes y a la vez realizar actos solidarios con los ciudadanos peruanos.

Esperemos que Andrés pueda recuperarse pronto y ganarle la batalla al coronavirus.