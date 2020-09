Rafael Cardozo desmiente separación con Cachaza

Los seguidores de Rafael Cardoza y Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’ se sorprendieron al ver que el guerrero borró todas fotos que tenía con ella en su Instagram, avivando más los rumores de un posible rompimiento.

Ante este raro acto del chico reality, este salió a explicar el motivo de esta acción ante las cámaras de América Espectáculos.

“Yo vi que tenía que cambiar. Yo quiero mostrar otro lado de Rafael Cardozo”, señaló el guerrero, quien aclaró su relación con ’Cachaza: “(¿Ruptura?) Eso no pasó ni pasará. Todo está bien gracias a Dios, eso es para toda la vida”, dijo ante tan radical decisión.

Rafael Cardozo molesto por cambios en equipos en Esto es guerra

Rafael Cardozo también indicó su molestia sobre la forma en que se han cambiado a los miembros de cada equipo en Esto es guerra. Hasta aceptó que le desagrada que lo hayan colocado en el equipo de los ‘Combatientes’.

“En total desacuerdo de cómo fue la elección para cuál equipo voy. Soy el guerrero más antiguo con 8 años (en el reality). Creo que soy el que tiene más títulos. Los últimos cinco títulos los obtuve yo. No tengo ganas de estar allí”, señaló fastidiado Cardozo.

El integrante de los ‘Combatientes’ indicó que solo permanecerá en el reality si la producción acepta darle la capitanía para poder elegir a los mejores y sacar a los que compiten.

“La única cosa que voy a pedir a la producción, si no me quito de este programa, es que me den la capitanía para que pueda arreglar este equipo y también para hacer cambios. Hay gente que no tiene por qué estar allí. Y hay gente de afuera que tiene que venir”, agregó.