‘Cachaza’ Carol Reali confiesa si está o no embarazada de Rafael Cardozo

La modelo y exchica reality Carol Reali está pasando la cuarentena junto a su pareja Rafael Cardozo y quiso aclarar algunas dudas de sus fans.

La brasileña no suele compartir en Instagram fotos de su pareja, pero en esta ocasión quiso responder a sus fanáticos en las redes

Carol compartió en sus redes sociales una foto de su desayuno con palta, lo que hizo que una de sus seguidores le consulte si está embarazada o no.

“Yo creo que estas embarazada son muchas pistas Cachaza ojalá no me equivoque”, le dijeron en la red social.

Al leer la pregunta, Carol se lo tomó con humor y respondió: “jajajajaja que pistas????? No, no son antojos... te pasaste”.

Como sabemos, Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’ tiene una relación bastante larga con Rafael Cardozo, por lo que a comienzos de este año habló de futuros planes de boda

"Todos los años me dice que este año (me da el anillo). Pero yo no soy quién para cobrar, yo creo que eso tiene que venir de él. Lo bueno es que la relación va muy bien, estamos hace nueve años juntos y creo que eso es lo más importante. Pero sí todas las mujeres soñamos con un anillo y una boda, entonces de hecho tiene que partir de él, yo no voy a cobrar”, expresó en ese momento la bella modelo.