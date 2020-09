Lady Guillén: “El daño psicológico es irreparable y no tiene precio, ni con una indemnización o juicio ganado”

Lady Guillén compartió su experiencia que vivió como víctima de violencia y maltratos en medio de un juicio contra Ronny García, donde luchó por hacer justicia e incentivar a más mujer a denunciar a su maltratador.

Ante ello, la presentadora contó que se dio su interés por aportar en otras víctimas, llegando a darse el proyecto televisivo 'Tengo algo que decirte'.

La figura de Latina ahora se encuentra en otra faceta como madre en medio de una relación estable. Pero, en una entrevista con La República alzó su voz de protesta ante casos de acoso y las consecuencias que enfrentó tras haber sido una persona violentada.

Lady manifestó que no fue fácil al inicio incursionar como conductora: "Nunca en mi vida imaginé estar en un programa de televisión. Tener un programa diario no es fácil porque son casos reales, se tiene que investigar y ayudarlos en lo que podamos. Estoy muy agradecida con cada persona que enciende su televisor y siente cada historia como suya cuando alguien va a exponer su conflicto".

La primeriza mamá que fue sobreviviente, relató cómo enfrenta las consecuencias de una violencia: "Siempre me pongo a pensar en una de las terapias que tengo hasta ahora....me miro al espejo y me hablo mucho, es parte de mi terapia que he llevado desde hace 7 años. Además, mi psicóloga me ha hecho ver las cosas de una manera distinta, me ha ayudado a recuperar la autoestima".

Además, acotó, "se aprende a convivir, más no se olvida. Uno aprende a convivir con los malos recuerdos, pero siempre con ayuda especializada. Si yo sola no lo hubiera hecho, habría repetido los patrones. Por eso es importante la familia, mi madre, quien en paz descanse, nunca me dejó, estuvo siempre conmigo. Ahora cuento las cosas con un dolor distinto, un dolor que me hace más fuerte, pero el daño psicológico es irreparable y no tiene precio, ni con una indemnización ni con un juicio ganado".

Lady Guillén habló sobre las denuncias contra Frank Pérez-Garland

La conductora se pronunció sobre las denuncias contra el cineasta Frank Pérez por acoso sexual. "Es un presunto acosador confeso por más que ha querido minimizar la situación con una seducción. No debemos permitirlo nosotros como sociedad. Las víctimas van a tener que denunciar formalmente para que se haga la investigación en fiscalía y que se genere el significado correcto que es un presunto acoso, no es una seducción como él quiere llamarlo".

"Hasta qué punto hemos llegado que ahora los presuntos acosadores quieren normalizar diciendo “mil disculpas”. Estos sujetos no tienen miedo a la justicia, ni vergüenza a nada. Es importante que la autoridad tome mucho ojo en esta situación y abra una investigación regular", sostuvo.

Lady Guillén se siente agradecida por la faceta que vive luego de haber sobrevivido a una brutal violencia física

Lady Guillen se siente agradecida actualmente por el cambio de su vida: "Como es la vida, estudié derecho, tengo un colegiado, soy la conductora de un programa, mi mamita se va al cielo dos días después de haberle contado que estaba embarazada. Ahora tenemos con Christian (Uribe) una relación con una hija de dos años y vivo una vida distinta con tranquilidad".

“Si pones una foto mía del 2012 y la de ahora, soy una persona distinta. Agradezco a la vida y a los medios de comunicación. Si no me hubieran apoyado, créanme que tampoco hubiera salido de esto y quizá mucha gente que se identificaba conmigo tampoco habría tenido la alternativa de comunicar o denunciar. Para mí no fue fácil, pensé que en la última instancia jamás se me iba a hacer justicia porque es el ente mayor donde podías manejar corrupción a base de dinero. Obtuve justicia, pero a medias porque justicia que tarda ya no es justicia”, finalizó.

¿Cómo alertar sobre casos de acoso sexual?

Línea 100

La Línea 100 brinda orientación y contención emocional gratuita de lunes a domingo las 24 horas del día. Si se presentan casos, puede comunicase para coordinar la intervención de la Policía.

Chat 100

Ofrece atención psicológica a través de internet, con profesionales especializados para personas en riesgo o víctimas. Puede empezar una conversación desde este ENLACE. Su horario es de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 10.00 p. m.

Centros de Emergencia Mujer

Los 395 Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional ofrecen atención integral gratuita para las afectadas, lo que incluye orientación legal, asistencia social y psicológica, y defensa judicial.