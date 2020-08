Samahara Lobatón reveló por qué ya expone a su pareja Youna

Samahara Lobatón está muy emocionada porque en pocas semanas se convertirá en madre de la pequeña Xianna. La segunda hija de Melissa Klug es muy activa en las redes sociales, así que ha compartido todo el proceso de su embarazo con sus seguidores.

No obstante, en una ronda de preguntas y respuestas durante un live de Instagram, la joven influencer reveló las razones por las que no expone a su pareja Youna.

“¿Tienes una relación con Youna? Porque casi ni aparece en tus stories, ni tú en el de él”, le consultó una usuaria. “Es la única vez que voy a contestar esta pregunta. Youna y yo tenemos una relación, vivimos juntos, vamos a ser papás de una hermosa bebita y no expongo más mi relación porque nosotros no vivimos de exponer nuestra relación”, comenzó diciendo.

Además, la hija del expelotero Abel Lobatón afirmó que está muy bien con su pareja y que probablemente los vean juntos en televisión nacional.

“Tenemos una relación súper linda y estable. Tenemos muchas metas a a futuro. Yo no vivo de exponer mi relación en redes sociales, ni tampoco me pagan por eso. Eso no quita que lo vayan a ver en mis historias o yo en sus historias. Tampoco quita que él pueda salir conmigo una que otra vez en televisión (...) La decisión de que nuestra relación quede para nosotros para nuestra privacidad, estamos esperando hacernos la sesión de fotos para subir nuestras fotos embarazados”, manifestó.