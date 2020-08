Magaly Medina aconseja a Mario Irivarren “superar” a Ivana Yturbe

Magaly Medina opinó sobre la situación entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren, la periodista en vez de hacer uno de sus comentarios sarcásticos aconsejó al chico reality.

La popular ‘Urraca’ se aconsejó a Irivarren que ya superé a la modelo, pues ella ya lo puso en la friendzone.

“Cuando has dejado de amar a alguien, una pasa página y sobre todo si te has enamorado de otra persona, la otra persona se convierte en un recuerdo”, expresó la conductora.

Como se recuerda, el popular ‘calavera coqueta’ dijo hace unos días: “Muchas personas me preguntan si ya la superé o ya la olvidé y yo siempre diré que no. Es decir, las personas no se superan o se olvidan, al menos que tengas Alzheimer. Yo tuve una relación de cuatro años con ella y eso no se olvida”.

Con respecto a estas declaraciones Magaly Medina expresó: “Puede haber sido tu pareja 20 años, pero si no olvidas, no continúas, sigues en el pasado. Creo que estos chicos reality tienen una gran confusión sobre sus sentimientos. Ella lo mandó a la frienzone. Si no cierras un capítulo, no vas a empezar uno nuevo”.

Al final, la “urraca” añadió: “Se ve buena gente, pero debe tener algo que siempre los ata. Creo que él aún guarda las esperanzas”.